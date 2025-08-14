En ce moment I WANT MORE KALEO
Seine-Maritime. 49 migrants repérés à Varengeville-sur-Mer, dont 7 enfants

Sécurité. 49 migrants, dont sept enfants et huit femmes, ont été arrêtés dans la nuit du 13 au 14 août à Varengeville-sur-Mer (Région Dieppoise). Ils ont été pris en charge par la Croix Rouge.

Publié le 14/08/2025 à 11h32 - Par Gilles Anthoine
Seine-Maritime. 49 migrants repérés à Varengeville-sur-Mer, dont 7 enfants
49 migrants ont été arrêtés à Varengeville-sur-Mer, dont sept enfants et huit femmes. Ils ont été pris en charge par la Croix Rouge. - Illustration

Au cours de la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 août, 49 migrants, dont sept enfants et huit femmes, ont été repérés dans la commune de Varengeville-sur-Mer (Région Dieppoise).

Les bénévoles de la Croix-Rouge française sont intervenus

Avec l'appui de la commune, ils ont été regroupés dans un gymnase pour un bilan sanitaire et administratif avec le concours des pompiers de la Seine-Maritime. Les bénévoles de la Croix-Rouge française sont intervenus pour assurer un bilan de santé et une distribution de vêtements.

La secrétaire générale de la sous-préfecture de Dieppe s'est rendue sur place afin de superviser la coordination des dispositifs de prise en charge et des démarches administratives. Ces migrants, pour la majorité, étaient de nationalité syrienne, mais aussi koweïtienne, palestinienne, libyenne, irakienne, égyptienne, tchadienne et libanaise.

