Bon plan. Le meilleur foie gras d'Europe est normand : et voici où le trouver !

Installée au 11 rue du Maréchal Leclerc, à Sannerville, la Boucherie Legendre vient d'inscrire son nom parmi les grandes maisons charcutières d'Europe. Cette année, l'enseigne a décroché le très convoité Championnat d'Europe du Foie Gras 2025, une distinction qui récompense la finesse et la maîtrise d'un produit emblématique des fêtes.

L'équipe a récupéré son trophée le week-end dernier, partageant sa fierté sur les réseaux sociaux, célébrant "une immense fierté pour toute l'équipe" et remerciant ses clients pour leur fidélité.

Frédéric Legendre : un savoir-faire secret… et un succès fulgurant

Frédéric Legendre, patron de la boucherie, raconte ce qui fait la différence : "Le secret ? Des bons ingrédients, la cuisson c'est très important, mais le 'secret' : c'est un petit alcool qu'on a trouvé cette année qui fait le tout, mais je ne peux pas vous dire ce que c'est."

Depuis son titre européen, l'affluence explose :

"Ça marche très bien, on est débordés depuis 2/3 semaines ! Les gens viennent de Cabourg, Deauville, même Ouistreham pour goûter notre foie gras !" confie l'artisan, ravi mais encore surpris par cet engouement.

Foie gras primé, mais aussi saucisson, pâtés et saumon fumé maison

Si le foie gras attire aujourd'hui tous les regards, la Boucherie Legendre multiplie depuis longtemps les distinctions. En plus de son sacre européen, elle a décroché :

un Grand Prix national pour son saucisson à l'ail fumé ,

pour son , une médaille de bronze et un Grand Prix d'excellence pour son pâté de foie.

L'équipe perpétue également les techniques artisanales avec ses saumons fumés maison, préparés sur place avec patience et authenticité. Une régularité dans l'excellence qui explique la réputation grandissante de cette adresse.

Où trouver le meilleur foie gras d'Europe ?

La Boucherie Legendre accueille ses clients du mardi au samedi, de 8h à 12h30 puis de 15h à 19h15.

11 rue du Maréchal Leclerc, 14940 Sannerville

02 31 23 27 08

Située à seulement 10 minutes de Caen, elle devient aujourd'hui un passage obligé pour tous les amateurs de gastronomie normande.