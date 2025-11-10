Télévision. Voici la meilleure "table typique de Normandie", sacrée pour sa cuisine régionale par M6

La compétition était serrée. Durant toute la semaine, huit restaurants normands se sont affrontés dans l'émission quotidienne de M6 "La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi !", afin de décrocher le titre tant convoité de meilleure table typique de Normandie.

Le verdict est tombé le vendredi 7 novembre 2025 : c'est La Part Entière, tenue par Coline et Alice Gonsollin-Brione, qui a remporté la finale régionale grâce à un gratin revisité, alliant tradition et modernité.

Deux sœurs passionnées et un restaurant au goût d'enfance

Situé à Douville-en-Auge, aux portes du Pays d'Auge, le restaurant La Part Entière est avant tout une histoire de famille. Coline et Alice ont redonné vie à la bâtisse de leur grand-mère, longtemps bar, épicerie puis restaurant ouvrier.

Aujourd'hui, elles en ont fait une cantine conviviale et chaleureuse, où l'on retrouve des plats sincères, des produits locaux et un accueil "comme à la maison".

Une cuisine de saison et un esprit de partage

Chez La Part Entière, le menu change au rythme des saisons. Les deux sœurs y mêlent recettes traditionnelles normandes et inspirations personnelles.

Entre sucré et salé, plats à déguster sur place ou à emporter, leur table se distingue par une authenticité rare, fidèle aux valeurs du terroir.

"On voulait que les gens retrouvent ici le goût des repas d'enfance", confient-elles.

Une victoire qui fait rayonner la Normandie sur M6

En battant L'Envie, restaurant honfleurais finaliste, La Part Entière s'est imposée comme la référence culinaire normande de 2025 pour M6. Cette victoire symbolise aussi une cuisine régionale fière de ses racines et portée par une nouvelle génération de restaurateurs passionnés.