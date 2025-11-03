Télévision. Il était le tout premier candidat de "L'amour est dans le pré" : 20 ans plus tard, il est toujours amoureux de sa Normande

En 2005, les téléspectateurs découvraient la toute première saison de "L'amour est dans le pré", l'émission culte de M6 devenue un véritable phénomène. Parmi les pionniers de cette aventure, Dominique, éleveur breton, se souvient encore de ce tournage un peu improvisé :

"Personne ne savait vraiment comment faire", raconte-t-il à Gala. A l'époque, il vivait seul dans son exploitation en Bretagne. Célibataire depuis cinq ans, il ne s'attendait pas à ce qu'une simple conversation entre amis change le cours de sa vie. "Un copain connaissait un copain… Et mon numéro est arrivé jusqu'à la production", explique-t-il avec humour. Quelques jours plus tard, une équipe de télévision débarque dans sa ferme : la grande aventure commence.

Une Normande au grand cœur

C'est Anne, une jeune Normande originaire de Rouen, qui a marqué le cœur de Dominique. Pourtant, elle ne faisait pas partie des candidates officielles.

"Elle avait vu mon portrait en replay mais ne voulait pas passer à la télévision", confie-t-il.

Déterminée, la jeune femme parvient malgré tout à retrouver son numéro grâce à des amis. De ce coup de fil naît une belle histoire : un premier verre, un coup de foudre et rapidement, un déménagement. "Quand je l'ai vue, ça a été le coup de foudre. Je me suis dit 'quelle chance qu'une femme aussi belle s'intéresse à moi'. Et puis il y a eu le bisou… Et depuis on ne s'est plus quittés." Anne quitte la Normandie pour s'installer en Bretagne. Ensemble, ils fondent une famille et accueillent leur fils Théo, le tout premier bébé né grâce à "L'amour est dans le pré".

"C'est une fierté", reconnaît Dominique, encore ému vingt ans après.

Les débuts balbutiants de l'émission culte

Dominique garde aussi un souvenir amusé de sa rencontre avec Véronique Mounier, première présentatrice du programme.

"Elle était adorable, très pro… mais c'était tout nouveau pour nous", raconte-t-il.

Entre les prises interrompues par les vaches et les maladresses devant la caméra, les débuts de l'émission n'avaient rien d'un tournage glamour. Pourtant, cette authenticité a fait le succès de "L'amour est dans le pré", qui fête aujourd'hui ses 20 ans et continue de séduire les Français.

Une belle histoire née de la campagne

Deux décennies plus tard, Dominique et Anne vivent toujours ensemble, loin des caméras mais proches de leurs racines. Leur histoire rappelle que, même à la télévision, l'amour peut vraiment se trouver dans le pré.