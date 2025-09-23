En ce moment Porcelain MOBY
Télévision. Ce spa normand a accueilli les candidats de L'amour est dans le pré saison 20

Société. Dans le dernier épisode de L'amour est dans le pré saison 20, Gilles, l'agriculteur seinomarin, s'est vu offrir par sa prétendante une parenthèse romantique dans un spa normand. Ce lieu, réputé pour son cadre verdoyant et son espace bien-être, a déjà séduit de nombreux visiteurs. Retour sur cette adresse qui a accueilli les candidats de l'émission phare de M6.

Publié le 23/09/2025 à 17h56, mis à jour le 23/09/2025 à 18h02 - Par Mathilde Rabaud
Télévision. Ce spa normand a accueilli les candidats de L'amour est dans le pré saison 20
L'adresse normande où Gilles et sa prétendante ont profité d'un moment inoubliable dans L'amour est dans le pré. - ADP M6

Dans l'épisode de ce lundi 22 septembre au soir, Gilles et sa prétendante ont offert aux téléspectateurs un instant suspendu. Entre massages relaxants et bain de soleil au bord d'une piscine, la complicité semblait évidente.

Une scène romantique qui a marqué les téléspectateurs

Cette parenthèse de bien-être a immédiatement éveillé la curiosité des fans : où se cache donc ce spa au décor idyllique (et typiquement normand !) ?

Le Domaine de Forges, La Folie : un lieu connu des Normands

Après enquête, l'adresse est désormais confirmée : l'endroit choisi n'est autre que le Domaine de Forges : La Folie Hôtel & Spa, situé à Forges-les-Eaux. Niché dans un manoir historique, ce lieu mêle charme normand et modernité. Réservé aux adultes, il propose des chambres cosy, un espace bien-être haut de gamme, ainsi qu'un cadre verdoyant propice à la détente. Les habitants de la région comme les visiteurs de passage connaissent déjà cette adresse réputée pour son ambiance intimiste et chaleureuse.

Une atmosphère paisible tournée vers le bien-être

La Folie, tout est pensé pour l'expérience des visiteurs : des chambres chaleureuses, un espace spa avec massages en duo ou en solo, une piscine relaxante et un parc arboré propice aux balades. Ce cadre, idéal pour une escapade romantique en Normandie, se distingue par son atmosphère apaisante, loin de l'agitation du quotidien. Le matin du tournage, sous un soleil doux de début d'été, Gilles et sa prétendante ont pu profiter d'une ambiance encore plus magique, parfaitement mise en valeur par les caméras de M6.

Bien plus qu'un spa : casino, golf et détente à la clé

Le Domaine de Forges ne se limite pas à un simple espace bien-être. Le site propose également un casino, un golf et un vaste domaine verdoyant pour compléter l'expérience. Ce mélange entre détente, divertissement et charme normand en fait un lieu incontournable, que ce soit pour un week-end en amoureux, une parenthèse entre amis ou même un séjour prolongé.

