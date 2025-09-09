L'amour est dans le pré. C'est quoi la gynécomastie, la maladie qui a fait pousser des seins à Gilles et brisé sa confiance en lui ?

Lors du nouvel épisode de L'amour est dans le pré diffusé lundi 8 septembre 2025, Gilles partageait un repas avec ses deux prétendantes lors du fameux "séjour à la ferme". Pendant qu'Isabelle préparait la cuisine, Pascaline discutait avec lui autour d'un verre dans le salon. Elle lui a alors demandé, dans le cadre d'une conversation intime : "c'est quoi ton plus gros complexe ?"

Sans hésiter, l'agriculteur normand a répondu : "Mes pecs."

Interloquée, Pascaline a demandé : "Pourquoi, tu trouves que tu n'en as pas assez ?"

Le moment fort en émotions de l'épisode de L'amour est dans le pré

C'est à ce moment que Gilles s'est livré : "Ce n'est pas ça. A l'adolescence, j'ai eu une maladie hormonale qui m'a fait pousser des seins. Tout le monde se moquait de moi. Je devais porter des grands sweats larges, même en plein été. C'était une époque où les moqueries sont très dures."

La voix tremblante, il a poursuivi : "Tu ne peux pas savoir les moqueries que j'ai eues. C'était insupportable. J'ai tellement souffert à ce niveau-là, ça m'a mis des barrières et je n'ai jamais été très à l'aise avec une femme parce que j'avais des complexes."

Emu, il a fini par craquer et lâcher quelques larmes : "Stop, là je pars dans les confidences. Je craque, je m'excuse. Mais parce que je suis bien avec vous, je peux me livrer."

La gynécomastie, une maladie encore taboue

La maladie évoquée par Gilles s'appelle la gynécomastie. Il s'agit d'une augmentation anormale de la glande mammaire chez l'homme, provoquant le développement de la poitrine. Elle peut concerner un seul "sein" ou les deux.

Les principaux signes sont une augmentation visible du volume mammaire, souvent perçue comme une boule ferme sous l'aréole, parfois douloureuse ou sensible.

Une opération pour tourner la page… en partie

La gynécomastie peut être transitoire à l'adolescence, mais dans certains cas, comme pour Gilles, elle persiste et nécessite une intervention chirurgicale. L'opération, appelée gynécoplastie, vise à retirer l'excès glandulaire ou adipeux pour retrouver un thorax plat.

Même s'il a été opéré, Gilles reconnaît que les cicatrices (physiques et surtout psychologiques) sont toujours présentes : "Même après l'opération, je n'ai jamais réussi à être à l'aise intimement avec une femme, comme je dis, à cause de ce complexe."

La réaction touchante de Pascaline

Face à ces confidences, Pascaline a réagi avec bienveillance. "Le fait qu'il se livre, ça me touche parce qu'il me fait confiance. C'est très important pour moi pour une vie de couple éventuelle."

Ce moment d'émotion, partagé à l'écran, a révélé une facette intime et fragile de Gilles, l'agriculteur normand du pays de Bray, qui continue de se battre pour surmonter son passé.

Pascaline, sa prétendante, n'a aucunement jugé Gilles et s'est montré très rassurante envers lui.