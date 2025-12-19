Rouen. Spectacle : "Le fils du père Noël", à la recherche des lutins !

En ce moment The Dead Dance Lady Gaga
Loisir. Ce spectacle musical et interactif est une bonne façon de faire patienter les petits jusqu'à Noël. Il est à voir samedi 20 et dimanche 21 décembre au théâtre de l'Almendra à Rouen.

Publié le 19/12/2025 à 14h40, mis à jour le 19/12/2025 à 14h41 - Par Elodie Laval
Chacun des personnages de ce spectacle correspond à un des âges de la vie. - Cie Ploumosia

Jean Noël, le fils du père Noël qui est un adulte pantouflard, est obligé de prendre le relais pour préparer Noël quand le père et la mère Noël décident de prendre des vacances inopinées alors même que le chef des lutins a disparu. Spectacle de court format très interactif et musical, Le fils du père Noël est conçu pour être accessible dès 2 ans. "Jean doit partir à la recherche du chef des lutins, pour que les lutins reprennent le travail et pour sauver Noël", raconte Fred Tanto, seul sur scène, à la fois l'interprète et l'auteur du spectacle. Il fait intervenir les lutins, l'étoile de Noël, l'abominable bonhomme de neige ou le renne Rodolphe par le biais de peluches qu'il manipule et à qui il prête sa voix. "Jean Noël est un adulte qui a gardé son cœur d'enfant, annonce celui qui a toujours aimé inventer des histoires à sa fille quand elle était enfant, il ne pense qu'à s'amuser et à chanter en s'accompagnant de la guitare, mais il saisit cette opportunité car il est avide d'aventures !"

Pratique. Les 20 et 21 décembre à 14h et 16h. 10€. theatre-almendra.com.

