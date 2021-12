Comédie romantique. Aime-moi si tu peux, au théâtre à Rouen

Hervé Pauchard est un ingénieur informatique de 30 ans introverti et "désespéré de l'amour". Lorsqu'il rencontre sa voisine extravertie, c'est tout de suite l'affrontement car tout les oppose! Mais pourtant une idylle va naître. Cette comédie truculente signée de Julien Sigalas est interprétée par Manon Guilluy et Matthieu Kalka au Théâtre de l'Almendra à Rouen le dimanche 26 novembre. Mathieu, également directeur de la compagnie MKP, nous parle de cette pièce et de son rôle:

Qui est l'auteur de la pièce?

"Julien Sigalas est un auteur connu de comédie. Il gère lui-même plusieurs cafés-théâtres à Saint-Étienne, à Grenoble et à Aix-en-Provence. C'est également l'auteur de la comédie à succès 'La guerre des sexes aura-t-elle lieu?' J'avais eu l'occasion de le rencontrer alors que je jouais mon one-man-show dans son théâtre d'Aix-en-Provence. Il y a deux ans, après avoir assisté à mon spectacle, il m'a proposé de jouer sa pièce. Aujourd'hui, deux compagnies jouent sa pièce en France, la MKP se charge de faire tourner la pièce essentiellement dans le Nord de la France."

Qu'est-ce qui vous a séduit dans le texte de Julien Sigalas?

"C'est un personnage très introverti, timide et pour couronner le tout hypocondriaque. Sa voisine est absolument son contraire: elle est extravagante et épicurienne, alors qu'il est terre à terre et aime tout organiser à la limite de la maniaquerie. Ce qui m'a plu dans le scénario c'est ce manque de naturel et toutes ces maladresses dont on peut faire preuve au début d'une relation amoureuse. Les personnages sont caricaturés car ils sont, chacun à leur façon, excessifs mais au fil du spectacle, les deux personnages se dévoilent et finalement, sous couvert d'extraversion, la voisine d'Hervé souffre aussi de solitude."

Comment jouer cette pièce à l'Almendra?

"Toute l'histoire se passe dans une seule et même pièce: le salon d'Hervé où trônent des photos de son idole Julio Iglesias. Quelques accessoires et meubles sur scène suffisent à suggérer l'atmosphère de cet appartement. Le théâtre de l'Almendra se prête particulièrement bien à ce genre de pièce pour son côté intimiste. Je suis déjà venu à l'Almendra pour mon one-man-show 'The Kalka show' et pour la pièce phare de la MKP 'De Gaulle est de retour'. C'est donc une salle que je connais bien. L'avantage de ce type de lieu c'est la proximité avec le public, l'ambiance particulière des lieux. Alors, grâce à ma partenaire Manon Guilluy avec qui je suis vraiment complice, je me permets parfois de prolonger certaines situations comiques en fonction de la participation et de la réactivité du public. Il y a aussi un peu d'impro!"

Pratique. Dimanche 26 novembre à 17h. Théâtre de l'Almendra à Rouen. 10/12€. theatrealmendra76@gmail.com

