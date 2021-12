Rouen. Hockey sur glace : la saison des Dragons de Rouen débute contre Nice

Après pas moins de dix matches amicaux, conclus par un bilan de deux défaites pour huit victoires, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) débutent enfin leur saison officielle avec la première journée de Synerglace Ligue Magnus qu'ils disputent sur leur glace de l'Ile Lacroix, vendredi 13 septembre 2019 à partir de 20h.

Patinoire rénovée

Après avoir raté de peu le titre au match 7 face à Grenoble la saison passée, les Jaunes et Noirs ont débuté cette nouvelle saison avec le renfort de trois internationaux français : les attaquants Bastien Maia et Maurin Bouvet et le défenseur Pierre Crinon.

Du côté des départs, le buteur Alex Aleardi est parti rejoindre les champions de France en titre pendant que Michel Miklik, Mathieu Brodeur, Fabien Colotti, Quentin Papillon et Benjamin Berard sont également partis sous d'autres cieux.

Mais en ayant gardé quasiment tout son effectif, les joueurs du coach Fabrice Lhenry seront sans nul doute dans la lutte au titre en fin de saison face à l'ogre grenoblois logiquement candidat à sa propre succession.

Et c'est donc face aux Aigles de Nice et dans une patinoire complètement rénovée que la saison débutera pour les Rouennais qui devront démarrer par une victoire afin de se mettre directement dans de bonnes dispositions pour la suite de la saison et un déplacement dès dimanche 15 septembre 2019 pour l'inauguration de la toute nouvelle patinoire d'Angers face aux Ducs.

