Rouen. Hockey : les Dragons de Rouen ont fini par céder

C'était un match au sommet de Synerglace Ligue Magnus qui avait lieu, ce vendredi 11 octobre 2019, sur la glace de l'Ile Lacroix entre les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) et le champion de France en titre Grenoble, qui s'est imposé lors des tirs aux buts 4-3 pour le compte de la 10è journée.

Rouen avait pourtant bien démarré...

Dans cette revanche de la dernière finale, ce sont les Jaunes et Noirs qui se mettent en évidence sur un contre rondement mené et conclu par le jeune Vincent Nesa pour le 1-0 après six minutes de jeu. En feu dans ce match, Nesa doublait la marque trois minutes plus tard après une perte de palet en zone défensive grenobloise qui permet au jeune rouennais de loger le palet dans la lucarne de Horak (2-0).

Bien lancés, les joueurs de Fabrice Lhenry voient les Isérois revenir une première fois dans la rencontre par Peter Valier puis en fin de tiers par Denny Kearney, en double avantage numérique (2-2). Bien décidés à faire tomber le leader, les Rouennais ne relâchent pas la pression et reprennent l'avantage par Bastien Maia au rebond d'un tir de Nicolas Deschamps (3-2).

Les Grenoblois profitent ensuite d'une erreur de Florian Chakiachvili à la bleue en supériorité numérique pour aller égaliser à 4 contre 5, par Damien Fleury (3-3). Après une prolongation qui ne donne rien, les visiteurs du jour remportent la séance de fusillade interminable après neuf tireurs de chaque coté.

Les Dragons ont maintenant une semaine pour travailler sereinement avant la réception des Gothiques d'Amiens, vendredi 18 octobre 2019.