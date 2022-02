Rouen. Hockey : les Dragons n'ont pas manqué leur entrée en Coupe de France

Restant sur quatre défaites consécutives en Synerglace Ligue Magnus, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont profité de la parenthèse Coupe de France pour s'imposer contre les Français volants de Paris, qui évoluent en Division 2. Le score final était sans appel (11-0) pour ces 16e de finale de la Coupe de France, le mercredi 23 octobre 2019.

Festival offensif

Deux triplés signés Anthony Guttig et Bastien Maia, un doublé de Marc-André Thinel et des buts de Joris Bedin, Nicolas Deschamps et Loïc Lampérier ont permis aux Jaunes et Noirs de se rassurer et de prendre un peu de confiance. Une rencontre qui a aussi permis au jeune gardien Gaétan Richard de faire sa première apparition cette saison et de s'offrir un premier blanchissage, face à un adversaire qui évolue deux divisions en dessous des Rouennais.

Qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de France, face à un adversaire qu'ils ne connaissent pas encore, les joueurs de Fabrice Lhenry retrouveront la Synerglace Ligue Magnus, dès le vendredi 25 octobre 2019 avec la réception des Pionniers de Chamonix.