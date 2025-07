Terres d'Argentan. Transition écologique : 31 nouveaux projets développés dans l'agglomération

Créé dans le sillage du plan de relance post-Covid, le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) a permis, depuis sa première version votée en juillet 2021, de structurer l'action publique autour de projets locaux. Sur la période écoulée, 21 actions ont été finalisées sur le territoire de l'intercommunalité Terres d'Argentan, représentant près de 12,7 millions d'euros investis, tandis que 13 projets sont en cours pour un montant estimé à 14,95 millions d'euros.

Une nouvelle génération de CRTE

L'avenant signé jeudi 17 juillet en présence de Frédéric Leveillé, maire d'Argentan et président de Terres d'Argentan Interco, et Isabelle Rioux, sous-préfète de l'Orne, marque l'entrée dans une "deuxième génération" du CRTE. Rebaptisé "Contrat de Réussite de la Transition Écologique", ce nouvel outil s'inscrit dans la planification écologique impulsée par l'État. "Ce nouveau CRTE, c'est une sorte d'outil pour définir les priorités des collectivités pour mieux accompagner les habitants et les acteurs du territoire dans toutes les transitions auxquelles on doit faire face aujourd'hui", explique Jean-Philippe Godefert, directeur développement de Terres d'Argentan Interco. Les collectivités devront désormais aligner leurs projets sur six priorités : mieux se déplacer, mieux se loger, mieux préserver les écosystèmes, mieux produire, mieux se nourrir, et mieux consommer.

31 nouvelles actions pour 26,5 millions d'euros

"L'objectif est de planifier et accélérer la transition écologique", précise Jean-Philippe Godefert. L'avenant 2025-2029 acte le lancement de 31 projets supplémentaires dans l'intercommunalité, pour un total 26,5 millions d'euros d'investissement, dont 16,3 millions financés par l'État. Parmi les initiatives phares figure le programme d'amélioration de l'habitat OPAH-OPAH RU (11,6 millions d'euros), qui permettra de rénover énergétiquement 473 logements et de remettre 69 logements vacants sur le marché, stimulant un marché de travaux local estimé à 19 millions d'euros.

Des projets concrets pour le quotidien

Le CRTE 2 s'intéresse aussi aux usages de tous les jours. L'autoconsommation collective vise à stabiliser les coûts d'électricité pour les entreprises. Le déploiement du Projet Alimentaire Territorial (PAT) garantit une alimentation saine et locale pour les élèves. Le volet solidaire n'est pas en reste avec le renforcement du transport à la demande "Allo Mobilité" et la mise en place d'un service d'autopartage de véhicules électriques sans permis. L'objectif est de lever les freins à l'embauche liés à l'absence de mobilité pour les publics fragiles.