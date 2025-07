Football. Le SM Caen dévoile son nouveau maillot, de retour chez Nike

Les supporters du SM Caen savent désormais à quoi ressemblera le maillot de la saison prochaine, au lendemain de l'annonce du calendrier de Nationale. Evoluant à la maison face à Aubagne pour la reprise, les Caennais porteront ainsi leur nouveau maillot domicile, dévoilé ce vendredi 18 juillet.

UN maillot classique

Avec un changement, puisque Kappa n'équipe plus la formation malherbiste, de retour chez Nike, dont un certain Kylian Mbappé est l'égérie. Un maillot relativement classique, qui conserve les fameuses bandes rouge et bleu, chères aux supporters. "Celui-ci sèche sur un fil à linge, traverse Caen sur un vélolib, attend le bus, s'use sur les épaules des enfants, arpente les vide-greniers du dimanche", écrit le club sur ses réseaux sociaux.

Le maillot est désormais disponible sur la boutique du club, retombé dans le milieu amateur cette saison. Il coûte 89€ pour les adultes, et 75€ pour les enfants. A noter qu'après des travaux, la boutique est de nouveau rouverte à compter de 13h30.