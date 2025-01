Football. 32e de finale de coupe Gambardella : les Normands reçus trois sur trois !

Trois clubs qualifiés sur trois encore en compétition : c'est la belle opération des Normands, dimanche 12 janvier, en 32e de finale de la coupe Gambardella, l'équivalent de la coupe de France de football pour les joueurs de moins de 18 ans.

La Maladrerie sort le PSG (1-1, 5-4 t.a.b) !

Ils seront allés au bout du suspens ! Les U18 de la Maladrerie OS ont décroché leur billet pour les 16e de finale de la coupe Gambardella après une victoire aux tirs au but face aux jeunes du Paris Saint-Germain. Un véritable exploit pour les Caennais.

Menés au score par les Normands en première mi-temps, les Titis parisiens, qui évoluent en National, avaient égalisé peu après le retour des vestiaires. Il aura fallu sept tirs pour que la MOS, pensionnaire de Régionale 1, s'impose 5 à 4 dans cette séance de pénos.

Avranches jusqu'au bout face à Dunkerque (2-2, 8-7 t.a.b)

Le temps règlementaire n'aura pas suffi non plus à l'US Avranches. Après un score nul, deux buts partout, face à Dunkerque, les Manchois se sont frottés eux aussi à la délicate épreuve des pénaltys, sur les pelouses nordistes. C'est seulement après un huitième but marqué que les Bleus ont pu célébrer leur qualification en 16e de finale.

Le SMC s'impose en fin de match face à Lens (2-1)

Pendant que l'équipe première du RC Lens affrontait - et battait - Le Havre en Ligue 1, les jeunes Sang et Or étaient quant à eux confrontés au Stade Malherbe Caen. Menés au score dès la 3e minute de jeu, les Malherbistes ont rapidement égalisé sur pénalty (1-1 à la 9e minute). Il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour le dénouement, avec un but de Cluver Sambi qui a donné l'avantage au SMC (2-1).

Le prochain tour se jouera dimanche 2 février.