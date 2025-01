Football. Un club d'un quartier de Caen crée l'exploit contre le PSG : "On en rêvait, les jeunes l'ont fait !"

"On en rêvait, et les jeunes l'ont fait, car ils y ont cru", s'émerveille Thierry Deslandes, président de la MOS, la Maladrerie OmniSports, club d'un quartier de Caen. Ses "jeunes" ont éliminé ceux du PSG en Coupe Gambardella, l'équivalent de la Coupe de France de football pour les moins de 18 ans. Devant plus de 1 000 spectateurs massés au stade Joseph Déterville, les Caennais ont résisté aux assauts des Parisiens, habitués à disputer la Youth League, la version jeune de la Ligue des Champions.

Jusqu'au bout

Après avoir ouvert le score par l'intermédiaire d'Ibrahima Soumah, les Maladiens ont encaissé un but, mais sont parvenus à emmener leur adversaire en séance de tirs au but, qu'ils ont fini par remporter 5-4. Une victoire pourtant loin d'être évidente, alors que les Parisiens ont eu deux balles de match sous le pied. "On avait des craintes sur une éventuelle peur de certains, et au contraire, il y avait de l'envie", retient le président, qui se félicite du résultat qui "met en avant notre travail sur la formation".

Le club phare de la ville, le SM Caen, lui aussi réputé pour sa formation, a quant à lui remporté son 1/16 de finale face au RC Lens sur le score de 2-1, par la grâce d'un but inscrit sur pénalty en fin de rencontre. Le tirage au sort du tour suivant aura lieu jeudi 16 janvier. Thierry Deslandes espère, lui, à nouveau jouer à la maison, et si possible, encore face à un gros poisson.