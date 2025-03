Normandie. Avec Foot Multiple, il se glisse dans les coulisses des petits et grands stades

On l'a vu ces derniers jours au stade d'Ornano de Caen, sur la pelouse du FC Barentinois ou dans les travées du Stade Océane du Havre, avant qu'il ne rejoigne le stade Pierre Mauroy de Lille, ce mercredi 12 mars, pour le choc face à Dortmund en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Arthur Léonard est sur tous les terrains. Ceux des clubs de football amateur, ceux de la Ligue 2, de la Ligue 1 et même ceux des clubs européens. Ce Rouennais est le fondateur de Foot Multiple, une communauté qui rassemble près de 350 000 abonnés sur différents réseaux sociaux, notamment Facebook.

"Je vis mon rêve"

Cette page, il l'a créée "pendant le confinement, par passion du foot". Aujourd'hui, à 29 ans, il en a fait sa principale activité. "Je me suis pris au jeu, c'est finalement devenu mon métier ! J'ai quitté cet été mon emploi de criminologue au tribunal de Paris, que j'adorais… Mais, à travers Foot Multiple, je vis un peu mon rêve", sourit Arthur Léonard. "L'intérêt du public autour du projet me dépasse un peu, admet ce passionné, mais j'essaie juste d'être régulier, de parler de ma passion chaque jour, et je suis très content car les gens me le rendent super bien."

Attaché au FC Rouen et biberonné à l'AJ Auxerre - à la grande époque Cissé, Mexès, Boumsong - le créateur de Foot Multiple est néanmoins bien accueilli partout. Il garde un souvenir mémorable d'un passage en Corse. "A mon arrivée à l'aéroport, un supporter d'Ajaccio m'attendait et m'a dit 'Hé, Foot Multiple, monte dans ma voiture'", relate Arthur Léonard. Un accueil surprise qui s'est révélé très chaleureux : "Il m'a accompagné partout pendant trois jours, il s'était organisé avec le club pour que je visite le stade, c'était fou !"

Belle ambiance en Normandie

Quand il s'agit de choisir entre foot amateur et grands stades, le créateur de contenu ferait presque une réponse… de Normand ! "C'est très différent, je prends plaisir aux deux, assure le passionné, en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, je partage l'ambiance dans les tribunes, etc. Au niveau amateur, le 'kif' est plus grand car il y a une interaction avec les joueurs, une vraie proximité avec le groupe, c'est cool."

En Normandie, Arthur a déjà visité de très nombreux clubs, dont les incontournables… "Etant Rouennais, j'ai forcément un penchant pour le FCR ! Le stade est plus petit, mais Diochon est un vrai chaudron. Au SM Caen, il y a toujours eu une grosse ferveur, historiquement, et au Havre l'engouement est vraiment revenu avec la montée en Ligue 1. On n'a pas à se plaindre côté ambiance, en Normandie."

Récemment, c'est avec son grand-père, âgé de 92 ans, que le créateur de Foot Multiple a été accueilli au stade Louis Dior de Granville. Un grand moment d'émotion. Toujours dans la Manche, il ne connaît pas encore le stade René Fenouillère d'Avranches… Malheureusement, c'est sur le terrain des Bourguignons que se jouera le quart de finale de la coupe Gambardella face à l'AJ Auxerre. Nul doute que Foot Multiple suivra cette affiche avec attention.

