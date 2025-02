FC Rouen. "Je ne suis pas content du tout de la position du club", lance Tarkan Ser, le propriétaire

C'était une première. Tarkan Ser, le nouveau propriétaire du FC Rouen depuis l'été 2024, a donné une conférence de presse, vendredi 28 février, pour rappeler ses ambitions, dresser un premier bilan et, il faut bien le dire, taper du poing sur la table.

"Perdre autant à domicile, c'est inadmissible"

Sur le plan sportif, l'homme d'affaires turc, qui espère toujours la montée en Ligue 2, s'est montré passablement agacé de l'actuelle 10e place du club. "Je ne suis pas content du tout de l'évolution sportive de l'équipe, de la position du club, ils doivent être bien meilleurs, ils ont les moyens", assène-t-il, en indiquant qu'il allait parler aux joueurs. "Ils ne jouent pas à leur niveau réel. Perdre autant à domicile, c'est inadmissible. Il y a une motivation qui manque. Il faut que les joueurs se réveillent ! Il faut qu'ils rêvent."

Régis Brouard conforté

Son rêve, Tarkan Ser, qui a placé son bras droit Iwan Postel comme président du FC Rouen, l'a rappelé. C'est le haut niveau et d'abord la Ligue 2. Et ce dès cette saison. "J'y crois encore. Il faut viser la troisième place. Ou essayer d'être dans les cinq premiers car certains clubs de Ligue 2 pourraient être rétrogradés pour des raisons financières," indique l'homme d'affaires. Évidemment, il faudrait pour cela retrouver le chemin de la victoire. Les prochaines semaines seront décisives. Soit pour se concentrer sur le projet Ligue 2, soit pour un plan B. "Le coach a fait un rapport avec le président avec une liste de 45 joueurs. Si on ne monte pas, on va en prendre 10, 15, 20... Sur le papier, on fait une équipe qui monte sans soucis." Plan A ou plan B, Tarkan Ser assure en tout cas que ce sera avec Régis Brouard comme entraîneur et Iwan Postel comme président.

"J'ai payé de ma poche 5,8 millions d'euros"

Sur le plan financier, Tarkan Ser a voulu rappeler qu'il avait les reins solides. "Tous les salaires sont payés", indique-t-il pour faire taire les rumeurs, en précisant que le FC Rouen "est géré comme il doit être géré". Le patron de la holding Black eagle affirme avoir injecté à cette heure 6 millions d'euros dans le club. "D'ici la fin de la saison, on sera à 7 millions. On a environ 1,2 million d'euros de revenus maximum. Donc je paye 5,8 millions de ma poche. C'est parce que j'aime le football." Il faut dire que Tarkan Ser affirme avoir trouvé en arrivant 1,1 million de dettes en plus des 2,2 millions qui étaient annoncés dans l'audit.

Quid des infrastructures ?

Sur les infrastructures, là encore Tarkan Ser a tapé du poing sur la table, montrant du doigt les terrains d'entraînement qu'il ne juge pas à la hauteur. "Le FC Rouen, en Ligue 2 ou en National, doit avoir ses propres terrains d'entraînement, salles de musculation, qui ne doivent pas être partagés par d'autres clubs. Et la pelouse doit être nickel. Soit on le fait avec la Métropole, soit on paiera... Mais le problème doit être résolu."

Tarkan Ser a vécu en France lorsque ses parents y ont immigré dans son enfance. La décision d'acheter le FC Rouen remonte à la victoire des Diables rouges contre Monaco en Coupe de France le 8 février 2024.