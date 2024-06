Football. "C'est du soulagement" : les supporters du FC Rouen retrouvent le sourire après l'annonce de la reprise 

Les supporters du FC Rouen peuvent souffler. Le club a enfin trouvé repreneur. La dernière offre, portée par l'homme d'affaires turc, Tarkan Ser, à la tête d'une entreprise de location de jets privés, a été validée, lundi 3 juin, en comité de direction avec "l'intronisation d'Iwan Postel (représentant français de Tarkan Ser) comme nouveau président du FC Rouen et la destitution de Charles Maarek", explique Matthieu Gudefin, président de la Fédération des Culs Rouges, collectif de passionnés du club qui a fait son entrée au capital du FCR en 2019.

Matthieu Gudefin, présent lors de la réunion, veut croire à une nouvelle ère au sein du club même si les ambitions de la nouvelle présidence lui semblent légèrement démesurées. "L'ambition affichée est de retrouver la Ligue 2 très rapidement, mais cela devrait être tempéré par les aléas sportifs et aussi le fait que l'année prochaine, le championnat de National risque d'être très relevé", poursuit le Rouennais. Le nouvel actionnaire viendrait avec un apport de l'ordre de plus de 2 millions d'euros, "avec la preuve des fonds", précise le président de la Fédération des Culs Rouges qui possède aujourd'hui 5% des parts du club mais qui devrait redescendre à 1 ou 2% du fait du nouveau capital.

Le rendez-vous avec la DNCG reporté

"Ce capital, c'est ce qui est demandé par la DNCG pour remettre en ordre les finances du club par rapport à l'exercice passé, poursuit le Rouennais. "Après, il y aura aussi besoin d'une garantie pour rassurer (la DNCG) par rapport au budget de l'année prochaine qui est en cours de constitution."

"C'est du soulagement, déclare Bernard Hautot, président du 12 Rouennais, association de supporters du FC Rouen. On commence à retrouver de nouveau le sourire… après ces derniers mois d'incertitude et de survie du club." Le supporter reste prudent. En effet, la reprise, avant d'être définitivement actée, doit être étudiée par la DNCG. Le gendarme financier du football français, qui devait recevoir les représentants du club le 11 juin, a accepté de reporter le rendez-vous au 25 juin, d'après l'AFP.

Même son de cloche du côté des Rouen Fans, autre groupe de supporters. "Nous ne crions pas victoire car Monsieur Ser n'a pas passé la DNCG et nous ne connaissons pas son projet. Le club n'est donc pas encore sauvé", expliquent les représentants du groupe qui se disent tout de même soulagés du départ de Charles Maarek et de l'abandon du projet de fusion avec Quevilly Rouen Métropole.

"Un peu comme tous les supporters du FC Rouen, je m'en moque maintenant de savoir qui reprend, l'important, c'est la méthode de management", insiste de son côté, Grégoire Meurice, supporter au sein du Kop Lenoble. "Nous, on veut quelqu'un qui fasse confiance à ses supporters, qui respecte ses bénévoles et qui n'a pas un projet que pour l'équipe première mais un projet global", ajoute le supporter normand, qui appelle de ses vœux au maintien de l'effectif actuel pour la saison prochaine. D'ailleurs, l'actuel entraîneur Maxime D'Ornano, artisan de l'épopée du FCR en Coupe de France cette année, a confirmé à l'AFP qu'il avait eu M. Postel au téléphone plusieurs fois et qu'il fera partie du nouveau projet.

La Fédération des Culs Rouges doit rencontrer, mardi 4 juin, le nouveau président Iwan Postel tandis que le 12 Rouennais organise son assemblée générale jeudi 6 juin, dans l'espoir d'en savoir plus sur le nouveau projet du club.