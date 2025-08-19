Saint-Lô. L'humoriste et acteur Kev Adams attendu au CinémoViking

L'acteur et humoriste Kev Adams sera à Saint-Lô, dimanche 7 septembre. Il viendra pour présenter en avant-première le dernier film dont il tient le rôle-titre : Le Jour J. Ce film a été réalisé par Claude Zidi Jr, le fils de Claude Zidi. IL s'agit d'une comédie qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. La séance est à 15h45, il faut réserver sa place auprès du CinémoViking. La sortie officielle du film est le 15 octobre. Parmi les acteurs, il y a aussi Brahim Bouhlel, Jonathan Lambert, Jarry, et les participations de Didier Bourdon et Chantal Ladesou.

Synopsis

"Juin 1944. L'Europe est déchirée par la guerre, le Débarquement se prépare. Denis Porte continue avec dévouement son travail quotidien sur une base militaire anglaise… factice. Sa mission : déplacer chaque jour des soldats postiches et tromper ainsi l'ennemi. Chez les Porte, on a tendance de père en fils à mourir en héros pour la France. Alors pas question pour sa mère que Porte prenne le moindre risque. S'occuper d'une base factice, c'est le maximum qu'elle tolère pour son fils. Mais après avoir fait la rencontre de Sami, un médecin algérien qui rêve de rencontrer De Gaulle, ils décident lors d'une soirée arrosée d'y prendre part. Ils prennent le large avec bravoure (et pas mal de grammes dans le sang). Sauf qu'ils n'ont pas la bonne date ni le bon lieu. Ajoutez à cela un héros qui ne veut surtout pas s'exposer au danger. Le jour J, euh ou presque…"