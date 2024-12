Saint-Lô. Les Bodin's au Cinémoviking pour l'avant-première de leur dernier film

Les Bodin's seront à Saint-Lô, dimanche 9 février 2025. Le duo d'humoristes vient présenter son dernier film : Les Bodin's partent en vrille. Il s'agit du quatrième film qui met en scène Vincent Dubois (Maria, vieille agricultrice despotique) et Jean-Christian Fraiscinet (Christian, son fils célibataire). Les deux comédiens ont aussi présenté leur duo lors de téléfilms et dans des livres. Leur dernier spectacle "Les Bodin's fêtent leurs 30 ans - Grandeur nature", continue de tourner en 2025, avec notamment une représentation au Zénith de Rouen les 31 octobre, 1er et 2 novembre 2025, et à celui de Caen les 12, 13 et 14 septembre.

Pour assister à la séance du 9 février, la salle est déjà complète.