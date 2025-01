Normandie. Avis aux retardataires ! Les meilleurs films de l'année bientôt rediffusés au cinéma

Avec 181 millions d'entrées comptabilisées par le Centre national du cinéma en 2024, les exploitants de salles de cinéma tirent un bilan positif de l'année écoulée. C'est notamment la production française (44% des parts du marché) qui a attiré les spectateurs dans les salles, avec un top 3 composé d'Un p'tit truc en plus, Le Comte de Monte-Cristo et L'Amour Ouf. Pour les retardataires, plusieurs opérations vont permettre de voir - ou revoir ! - les films qui ont marqué l'année.

Vous reprendrez bien un peu d'"Un p'tit truc en plus" ?

Les cinémas du groupe Pathé organisent une semaine Best of du mercredi 15 au mardi 21 janvier, avec des films à 5€ la place. On pourra y regarder la comédie d'Artus, Un p'tit truc en plus, le film numéro 1 qui a attiré plus de 10 millions de spectateurs. Au programme également : Le Comte de Monte-Cristo, Dune 2, les palmes d'or 2024 (Anora) et 2023 (La Zone d'Intérêt), la biographie Monsieur Aznavour, L'Amour Ouf ou encore Pauvres Créatures avec Emma Stone dans le rôle principal.

Au total, 16 films seront repris, avec une programmation variable selon les cinémas. En Normandie, les Pathé Les Rives de l'Orne à Caen, Docks Vauban au Havre, Docks 76 à Rouen, et les Pathé de Grand Quevilly et d'Evreux participent à l'opération.

"Emilia Pérez", "The Apprentice"…

Dans 450 cinémas d'art et essai, c'est le festival Télérama, organisé par le magazine culturel et l'Association française des cinémas d'art et d'essai (Afcae) qui permettra de revoir, du 22 au 28 janvier, une sélection parmi les 16 films qui ont marqué l'année ainsi que cinq films projetés en avant-première. C'est 4€ la place, sur présentation du pass à récupérer dans Télérama les mercredis 15 et 22 janvier ou sur telerama.fr.

Là aussi la programmation évolue selon les cinémas, mais c'est notamment l'occasion de découvrir la comédie musicale réalisée par Jacques Audiard, Emilia Pérez, qui a récemment décroché quatre Golden Globes et vient de décrocher 11 nominations aux Bafta, l'équivalent britannique des Oscars. Au menu également Le Comte de Monte-Cristo, le dessin animé Flow, le biopic The Apprentice qui retrace la jeunesse de Donald Trump, Les Graines du Figuier Sauvage, L'histoire de Souleymane ou encore The Substance, le film d'horreur avec Demi Moore.

En Normandie, parmi les salles qui participent à l'opération, on retrouve notamment l'Odéon à Cherbourg, Le Long-Court à Coutances, le Cinémoviking à Saint-Lô, Planet'Ciné à Alençon, le Lux à Caen, l'Omnia à Rouen, Le Sirius au Havre, DSN à Dieppe, etc.