Normandie. Des cinémas du groupe Noé ont battu des records de fréquentation en 2024

L'année avait mal commencé, dans les salles obscures, avec le report de plusieurs grosses productions américaines en raison de la grève des scénaristes à Hollywood. Finalement, 2024 a été une belle année dans les cinémas en France, avec 181 millions d'entrées comptabilisées par le Centre national du cinéma, soit un million de spectateurs en plus par rapport à l'année précédent. Un chiffre boosté par le cinéma français qui représente à lui seul plus de 44% de part de marché, contre 38% pour les films américains.

Artus loin devant

"Nous n'échappons pas à cette tendance, se réjouit Yoann Durand, responsable du développement du groupe normand Noé Cinémas, avec même des records de fréquentation dans certains cinémas, dans l'Eure aux Andelys ou à Pont-Audemer, ou en Seine-Maritime à Montivilliers ou encore à Yvetot, qui flirte aussi avec un record." Avec de nouvelles salles en gestion comme Vernon ou Port-Jérôme, Noé Cinémas atteint les 3 750 000 entrées en 2024.

En Normandie, où le groupe gère vingt-cinq cinémas, le carton de l'année est, de loin, Un p'tit truc en plus, la comédie d'Artus mettant en scène de jeunes adultes en situation de handicap. "Cela fait partie des surprises de notre métier… Trois semaines avant la sortie du film, personne n'en parlait !" poursuit Yoann Durand. En seconde position, on retrouve souvent dans les cinémas du groupe les dessins animés Vice-Versa 2 ou Vaiana 2, toujours en salle. "Le Comte de Monte-Cristo, second au niveau national, arrive plutôt en troisième ou quatrième position."

Les Tuche, Les Bodin's, Avatar… Une pluie de suites en 2025

Pour 2025, la profession espère retrouver le cap symbolique des 200 millions d'entrées. "Nous sommes très optimistes, avec cette fois une année pleine pour les films américains", souligne Yoann Durand. Les franchises ou les suites seront très nombreuses cette année dans les salles. "On attend le cinquième volet des Tuche, le deuxième volet de Kaamelott pour la Toussaint ou une nouvelle aventure des Bodin's dont le dernier film avait cartonné en Normandie." Bientôt en salles aussi les suites de Bridget Jones, Captain America, Paddington, Mission Impossible, Jurassic World ou Avatar 3 "pour conclure, on l'espère, une année hyperforte !"

On verra aussi les biopics de Michael Jackson ou de Bob Dylan - avec le très populaire Timothée Chalamet - ou encore Mickey 17 du cinéaste sud-coréen Bong Joon Ho qui avait marqué les esprits en 2019 avec Parasite.