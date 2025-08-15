Duclair. Percutée par une moto, une fillette de 5 ans est emmenée d'urgence à l'hôpital

Les pompiers ont été appelés, jeudi 14 août vers 21h40 à Duclair, au nord ouest de Rouen, pour secourir une fillette de 5 ans, violemment percutée par une moto alors qu'elle était à pied au niveau de la route du Halage. La victime grièvement blessée a été conduite d'urgence à l'hôpital.

La conductrice aussi transportée à l'hôpital

Légèrement blessée, la conductrice de la moto, une femme de 27 ans a été, elle aussi, prise en charge par les secours. Au total, 11 sapeurs pompiers dont un chef de groupe ainsi que 5 engins ont été déployés sur les lieux de l'accident.