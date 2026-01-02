En ce moment Beautiful Colors ONEREPUBLIC
Près d'Avranches. Un homme retrouvé mort après un incendie dans une maison abandonnée

Sécurité. Le corps sans vie d'un homme a été retrouvé par les pompiers dans la nuit du mercredi 31 décembre 2025 au jeudi 1er janvier 2026, au Val-Saint-Père, près d'Avranches.

Publié le 02/01/2026 à 19h08 - Par Julien Rojo
Les pompiers ont découvert le corps sans vie d'un homme dans une maison du Val-Saint-Père, dans la nuit du mercredi 31 décembre 2025 au jeudi 1er janvier 2026.

Que s'est-il passé dans cette maison abandonnée au Val-Saint-Père, près d'Avranches, la nuit du mercredi 31 décembre 2025 au jeudi 1er janvier 2026 ? Selon nos confrères de La Manche Libre, les sapeurs-pompiers ont découvert le corps brûlé et sans vie d'un homme dans une propriété en friche, boulevard du Luxembourg. Selon La Manche Libre, le site était occupé depuis quelque temps par quatre squatters sans domicile fixe. Une enquête a été ouverte, la police scientifique doit intervenir sur place.

Un bâtiment en mauvais état

Le bâtiment comprenait plusieurs maisons et un ancien cabinet de prothésiste dentaire. La mairie du Val-Saint-Père avait pris un arrêté de mise en sécurité du site fin novembre. La démolition de l'édifice doit commencer le jeudi 15 janvier.

