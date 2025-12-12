[Actualisé]. Une femme meurt à la suite d'un accident dans le Cotentin

Un grave accident s'est produit à Sainte-Marie-du-Mont, au-dessus de Carentan-les-Marais, au lieu-dit La Madeleine, entre deux véhicules, jeudi 11 décembre vers 11h. Alertés, 11 sapeurs-pompiers de Carentan, Picauville et Valognes sont intervenus, avec l'appui du Samu 50.

Une victime décédée

"Le bilan victimaire définitif fait état de deux victimes", indiquent d'abord les secours. Une femme de 88 ans a été grièvement blessée et transportée par un véhicule de secours et d'assistance aux victimes vers l'hôpital de Saint-Lô. L'autre victime, une femme de 80 ans, a été évacuée dans un état léger vers le centre hospitalier de Valognes.

Vendredi 12 décembre, peu avant 11h, les sapeurs-pompiers de la Manche indiquent que la victime de 88 ans grièvement blessée serait décédée des suites de ses blessures à l'hôpital.