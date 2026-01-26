En ce moment Mama sam (live) M
Près d'Yvetot. Stéphane Masseline, premier Maître Artisan bouilleur ambulant de Normandie

Economie. Spécialisé dans l'art de la distillation, le Cauchois Stéphane Masseline a reçu mardi 20 janvier le titre de Maître Artisan bouilleur ambulant, une distinction inédite en Normandie et même en France.

Publié le 26/01/2026 à 08h52 - Par Célia Caradec
Stéphane Masseline a mis une cravate de rigueur, pour son titre ! - Célia Caradec

Chez les Masseline, la pomme est une affaire de famille. "Tous les ans, avec mon père, on allait porter le cidre à l'alambic, relate Stéphane Masseline, aujourd'hui à la tête de l'entreprise familiale de distillation, quand on passait devant chez ma grand-mère, elle nous mettait un peu d'alcool sur le nez et les lèvres, pour ne pas tomber malade !" Un brin gouailleur, le Cauchois s'est toutefois laissé rattraper par l'émotion, mardi 20 janvier, en recevant officiellement son titre de Maître Artisan bouilleur ambulant chez lui, à Thiouville, près d'Yvetot, devant salariés, amis, famille et clients fidèles.

Un gage de qualité

Le fameux "A" rouge, symbole du titre de Maître Artisan, est la plus haute distinction dans l'artisanat. "C'est une première dans cette spécialité, rappelle Guillaume Dartois, président de la Chambre de métiers et d'artisanat de Seine-Maritime, c'est un gage de qualité et de sérieux d'une entreprise artisanale qui nécessite au moins dix ans d'expérience, d'avoir formé des apprentis, un dynamisme dans la communication, etc."

Masseline et Fils distille le cidre de neuf producteurs de Seine-Maritime, "soit 80 % des professionnels du département", pour en faire de l'eau-de-vie.

Stéphane Masseline

Par ce label, il entend soutenir cette filière cidricole… Et continuer à partager une conviction : "Il faut planter des pommiers ! Si on ne plante pas, il n'y a plus d'insectes, plus de moineaux, plus d'abeilles, plus de vie !"

Stéphane Masseline

L'entreprise, soutenue par la Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre pour l'obtention de ce titre, a aussi développé ces dernières années une activité de pressage et conditionnement de jus, pour les fruits des professionnels et des particuliers.

