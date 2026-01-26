Trophée Jules Verne. Record battu pour Thomas Coville et le Havrais Guillaume Pirouelle

En ce moment Mama sam (live) M
Sport. Thomas Coville et son équipage, dont le Havrais Guillaume Pirouelle, ont battu le record du tour du monde à la voile, dimanche 25 janvier. Ils ont amélioré le précédent record du Trophée Jules Verne de 12 heures.

Publié le 26/01/2026 à 08h39, mis à jour le 26/01/2026 à 09h39 - Par Gilles Anthoine
Thomas Coville et ses coéquipiers, dont le Havrais Guillaume Pirouelle, ont battu le record du tour du monde à la voile. - Célia Caradec

Thomas Coville (Sodebo) et ses six membres d'équipage, dont le Havrais Guillaume Pirouelle, ont bouclé dimanche 25 janvier au large de Brest le tour du monde sans escale en un temps record de 40 jours 10 heures 45 minutes, soit 12 heures de mieux que le précédent record du Trophée Jules Verne.

"Un projet comme ça, c'est le projet d'une vie"

A 7h46, Coville et ses équipiers sont devenus les navigateurs les plus rapides à avoir fait le tour de la planète. Le skipper de 57 ans détrône Francis Joyon qui, en janvier 2017, avait mis 40 jours 23 heures 30 minutes sur le trimaran Idec Sport avec cinq coéquipiers.

"Un projet comme ça, c'est le projet d'une vie, se réjouit Thomas Coville. On voit passer les années, les échecs, les constructions pour aboutir à ce graal. Quand on le réalise avec des personnes d'univers différents, qui acceptent de se battre avec la même envie et la même détermination, c'est fantastique."

Un Havrais parmi les vainqueurs

A bord de l'Ultim Sodebo 3, Thomas Coville avait embarqué six coéquipiers : Guillaume Pirouelle, Frédéric Denis, Pierre Leboucher, Léonard Legrand, Benjamin Schwartz et Nicolas Troussel.

La Normandie a de quoi être fière. Parmi les vainqueurs, le Havrais Guillaume Pirouelle. Le skipper de 31 ans a remporté le 17 novembre dernier la Transat Café l'Or en class40 avec son coskipper Cédric Chateau. Ils avaient relié Le Havre et la Martinique en 19 jours, 2 heures et 34 minutes. Guillaume Pirouelle est l'une des figures montantes de la voile. Le Havrais avait marqué les esprits en arrivant deuxième de la Solitaire du Figaro dès sa première participation, en 2022.

