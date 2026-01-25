En ce moment Atomic City U2
Rouen. J'ai fait sonner le carillon de la cathédrale

Patrimoine. J'ai joué sur le clavier du carillon de la cathédrale de Rouen, accompagnée de Vincent Bénard et Patrice Latour.

Publié le 25/01/2026 à 10h00 - Par Margaux Fresnais
Rouen. J'ai fait sonner le carillon de la cathédrale
Le carillon était autrefois installé dans la tour de Beurre. Il a été déplacé dans la tour Saint-Romain lors de la reconstruction de 2016. Vincent Bénard et Patrice Latour sont les carillonneurs titulaires.

Au pied de la tour Saint-Romain, je rejoins Vincent Bénard et Patrice Latour, les deux carillonneurs titulaires du carillon de la cathédrale de Rouen, cet instrument aux 64 cloches. "A partir de 23 cloches, on considère que c'est un carillon", affirme Patrice Latour. Dans la cour d'Albane, Vincent Bénard m'explique les spécificités de ce carillon : "Au total, les cloches représentent 36 tonnes de bronze, c'est l'un des plus lourds et des plus gros de France."

L'expédition commence dès lors que Patrice Latour ouvre la porte, devant nous 129 marches à monter pour atteindre la cage en verre où repose le premier clavier du carillon. A ce moment précis, je me rends compte que cet instrument demande bien plus d'efforts que je ne l'imaginais. Arrivée tout en haut de la tour, je tombe nez à nez avec un clavier factice, lui aussi logé dans une cabine en verre. "Ce clavier d'étude nous permet de nous entraîner et de nous rendre compte du résultat final quand on sera sur le vrai carillon", m'indique Vincent Bénard.

Maintenant, place à la pratique

Vincent Bénard me décrit l'instrument : "Ici vous avez le clavier avec des touches en formes de bouts de bois et en dessous le pédalier. Il permet de jouer les plus grosses cloches." Le clavier ressemble de près à celui d'un piano, mais ici on ne joue pas avec les doigts mais avec les poings. Après ces explications, les deux hommes m'invitent à essayer l'instrument. C'est plus simple qu'on ne le pense : pas besoin de partition. Presque tout se joue à l'improvisation, ce qui me convient car j'ai presque tout oublié de mes années de piano. En plus, "toutes les touches du haut produisent un joli son", confie Vincent Bénard, ce qui facilite ma pratique.

Quelques accords plus tard, les deux carillonneurs me proposent de faire pareil mais sur le vrai, qui est suspendu dans les airs. Nous devons encore monter 30 marches pour y parvenir. Vincent Bénard s'installe à côté de moi pour m'accompagner au clavier. Bien que nous ne jouions que quelques minutes, l'expérience est unique car "tous les Rouennais qui sont autour de la cathédrale ont pu nous entendre", conclut-il.

Il est possible de visiter le carillon de la cathédrale de Rouen

L'association du carillon de la cathédrale de Rouen propose des visites à la demande pour les groupes. Elles sont limitées à 18 personnes. Au total, 1h15 de visite avec une présentation technique de l'édifice, du carillon d'étude et celui de concert. Toutes les informations concernant les visites sont disponibles sur le site Carillon de Rouen. Il est possible de les contacter à cette adresse : contact@carillon-rouen.fr.

