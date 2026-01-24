Place du commerce à Caen. Des lunettes, de l'onglerie et de la décoration

"Je suis originaire du Var, et j'ai récemment déménagé dans le Calvados. Je dois dire que ce coin est superbe !", se réjouit Alicia Tellini, gérante de Pinkynight Beauty à Bernières-sur-Mer. Elle explique d'où lui est venue l'idée de se lancer dans son propre commerce : "Je me rongeais souvent les ongles, alors j'ai commencé à m'en occuper pour pallier cela, puis je me suis vraiment prise de passion pour ce métier", confie la gérante.
Ça bouge à Caen
"Cette nouvelle cellule est mieux placée, c'est avantageux pour nous", explique Margaux Faisant, responsable de la boutique de lunettes Alain Afflelou, au centre commercial Côte de Nacre. La gérante précise : "Nous proposons aussi toute une gamme de montures de marque, en plus des montures à clip."
"Il est vrai que je suis idéalement située, il y a beaucoup de passage près de la place de la République", se réjouit Laurence Raux, gérante du magasin de décoration Mise en scène rue du pont Saint-Jacques à Caen. "J'aime proposer dans mon magasin des articles qui sortent de l'ordinaire", conclut-elle.
Pinkynight Beauty by Alicia à Bernières-sur-Mer
Depuis octobre dernier, cet institut a ouvert ses portes sur la côte. Alicia Tellini, originaire du Var, est à l'origine de ce projet.
Vous retrouverez à l'institut, rue du Général Leclerc, toutes les prestations habituelles en termes d'onglerie : gel, nail art, semi-permanent. Pinkynight Beauty propose aussi des soins visage et corps, ainsi qu'une petite vente de produits et parfums. Ouvert du lundi au samedi.
Alain Afflelou à Côte de Nacre
Pour cause de travaux, la boutique a dû se déplacer dans le centre commercial. Voici l'équipe d'opticiens dont Margaux Faisant, à droite, est la responsable.
La spécialité d'Alain Afflelou est les lunettes à clip, un embout magnétique qui se rajoute a vos montures et vous munit de verres solaires, verres jaunes de protection ou encore anti-lumière bleue. Une gamme classique est aussi proposée. Ouvert du lundi au samedi.
Mise en scène, de la décoration à Caen
Rue du pont Saint-Jacques, Josepha a été remplacé par Mise en scène. C'est Laurence Raux qui a repris le local, et qui propose toujours de la décoration.
Mise en scène vend des des objets de décoration, d'arts de la table, des petits meubles ou encore des luminaires. La boutique y intègre des nouveautés européennes en termes de décoration, ainsi que des marques françaises, tous styles confondus. Ouvert du mardi au samedi.
