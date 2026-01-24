Place du commerce à Caen. Des lunettes, de l'onglerie et de la décoration

"Je suis originaire du Var, et j'ai récemment déménagé dans le Calvados. Je dois dire que ce coin est superbe !", se réjouit Alicia Tellini, gérante de Pinkynight Beauty à Bernières-sur-Mer. Elle explique d'où lui est venue l'idée de se lancer dans son propre commerce : "Je me rongeais souvent les ongles, alors j'ai commencé à m'en occuper pour pallier cela, puis je me suis vraiment prise de passion pour ce métier", confie la gérante.

Ça bouge à Caen

"Cette nouvelle cellule est mieux placée, c'est avantageux pour nous", explique Margaux Faisant, responsable de la boutique de lunettes Alain Afflelou, au centre commercial Côte de Nacre. La gérante précise : "Nous proposons aussi toute une gamme de montures de marque, en plus des montures à clip."

"Il est vrai que je suis idéalement située, il y a beaucoup de passage près de la place de la République", se réjouit Laurence Raux, gérante du magasin de décoration Mise en scène rue du pont Saint-Jacques à Caen. "J'aime proposer dans mon magasin des articles qui sortent de l'ordinaire", conclut-elle.