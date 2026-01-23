Religion. Voici la carte des nouvelles paroisses de la Manche

L'Eglise catholique dans la Manche est en pleine transformation. L'évêque de Coutances et d'Avranches, Monseigneur Grégoire Cador, a révélé durant une conférence, vendredi 23 janvier, les contours de six nouvelles paroisses du département. Une première paroisse, Sainte-Marie-de-la-Baie de Granville, avait été créée à titre expérimental en janvier 2025. Jusqu'à six nouvelles paroisses vont être créées en ce début d'année. Il s'agit de Sainte-Léon-des-Marais sur le territoire de Carentan, Sainte-Michel-en-Mortainais comprenant la collégiale de Mortain, Notre-Dame-en-Coutançais reliant Agon-Coutainville, Coutances et Cerisy. Celle-ci sera célébrée le dimanche 25 janvier à Agon-Coutainville à 10h30.

"Mutualiser n'est pas centraliser"

Ces nouvelles paroisses comprendront aussi Saint-Carlo-Acutis-en-Val-de-Sienne dans le sud-Manche, qui sera inaugurée le dimanche 31 janvier à 16h30 à Villedieu, la paroisse Sainte-Croix-du-Mont sera célébrée à Pontorson le dimanche 1er février à 10h30. La paroisse de Saint-Germain-de-la-Mer-en-Cotentin débutera officiellement le dimanche 15 février à 11h dans l'église Saint-Malo de Valognes. L'objectif est de "redonner du souffle à toutes les communautés chrétiennes pour annoncer l'Evangile", explique le vicaire général, le père Thierry Anquetil. Le diocèse poursuit ainsi une trajectoire qui s'opère depuis plusieurs décennies. La Manche est passée de 600 paroisses dans les années 1990 à 60 dans les années 2000. Elle devrait en compter 15, voire 16, en 2027. "Mutualiser n'est pas centraliser", poursuit le père Thierry Anquetil. Le diocèse souhaite qu'il y ait un lieu phare dans chaque paroisse où une messe est conduite tous les dimanches.

Voici la nouvelle carte avec les six nouvelles paroisses dans la Manche. - Diocèse de Coutances

Changement d'appellation

Autre changement : le "diocèse de Coutances et d'Avranches" va changer d'appellation au 1er février prochain pour devenir le "diocèse de Coutances", afin d'être en accord avec l'appellation officielle enregistrée à Rome. Le titre de l'évêque, "de Coutances et d'Avranches", reste identique en mémoire des deux sièges épiscopaux historiques.