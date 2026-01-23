En ce moment Too Sweet HOZIER
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Religion. Voici la carte des nouvelles paroisses de la Manche

Religion. Le diocèse de Coutances a révélé, lors d'une conférence de presse vendredi 23 janvier, les six nouvelles paroisses de la Manche. Une nouvelle manière pour annoncer l'Evangile dans le Grand Ouest, estime l'évêque Monseigneur Grégoire Cador.

Publié le 23/01/2026 à 20h36 - Par Julien Rojo
Religion. Voici la carte des nouvelles paroisses de la Manche
Les paroisses du Coutançais vont former dès le 25 janvier la paroisse de Notre-Dame-en-Coutançais. - Archives

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

L'Eglise catholique dans la Manche est en pleine transformation. L'évêque de Coutances et d'Avranches, Monseigneur Grégoire Cador, a révélé durant une conférence, vendredi 23 janvier, les contours de six nouvelles paroisses du département. Une première paroisse, Sainte-Marie-de-la-Baie de Granville, avait été créée à titre expérimental en janvier 2025. Jusqu'à six nouvelles paroisses vont être créées en ce début d'année. Il s'agit de Sainte-Léon-des-Marais sur le territoire de Carentan, Sainte-Michel-en-Mortainais comprenant la collégiale de Mortain, Notre-Dame-en-Coutançais reliant Agon-Coutainville, Coutances et Cerisy. Celle-ci sera célébrée le dimanche 25 janvier à Agon-Coutainville à 10h30.

"Mutualiser n'est pas centraliser"

Ces nouvelles paroisses comprendront aussi Saint-Carlo-Acutis-en-Val-de-Sienne dans le sud-Manche, qui sera inaugurée le dimanche 31 janvier à 16h30 à Villedieu, la paroisse Sainte-Croix-du-Mont sera célébrée à Pontorson le dimanche 1er février à 10h30. La paroisse de Saint-Germain-de-la-Mer-en-Cotentin débutera officiellement le dimanche 15 février à 11h dans l'église Saint-Malo de Valognes. L'objectif est de "redonner du souffle à toutes les communautés chrétiennes pour annoncer l'Evangile", explique le vicaire général, le père Thierry Anquetil. Le diocèse poursuit ainsi une trajectoire qui s'opère depuis plusieurs décennies. La Manche est passée de 600 paroisses dans les années 1990 à 60 dans les années 2000. Elle devrait en compter 15, voire 16, en 2027. "Mutualiser n'est pas centraliser", poursuit le père Thierry Anquetil. Le diocèse souhaite qu'il y ait un lieu phare dans chaque paroisse où une messe est conduite tous les dimanches.

Voici la nouvelle carte avec les six nouvelles paroisses dans la Manche.Voici la nouvelle carte avec les six nouvelles paroisses dans la Manche. - Diocèse de Coutances

Changement d'appellation

Autre changement : le "diocèse de Coutances et d'Avranches" va changer d'appellation au 1er février prochain pour devenir le "diocèse de Coutances", afin d'être en accord avec l'appellation officielle enregistrée à Rome. Le titre de l'évêque, "de Coutances et d'Avranches", reste identique en mémoire des deux sièges épiscopaux historiques.

Galerie photos
Voici la nouvelle carte avec les six nouvelles paroisses dans la Manche. - Diocèse de Coutances

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Salle a manger
Salle a manger Gournay-en-Bray (76220) 350€ Découvrir
Matelas anti escarre
Matelas anti escarre Petit-Caux (76370) 110€ Découvrir
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Religion. Voici la carte des nouvelles paroisses de la Manche
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple