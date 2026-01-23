En ce moment L'amour de ma vie LINH
N'oubliez pas les paroles. Deux musiciens cultes quittent l'émission, ils sont remplacés par un Normand ! Qui est Bertrand Commère ?

Société. Mercredi 21 janvier 2026, l'émission N'oubliez pas les paroles sur France 2 a connu un tournant majeur. Après le départ de deux musiciens historiques, Nagui a officialisé l'arrivée d'un nouveau guitariste… originaire de Normandie. Un changement fort pour le programme musical phare du service public.

Publié le 23/01/2026 à 16h55 - Par Mathilde Rabaud
Les fidèles de N'oubliez pas les paroles ont assisté, ce mercredi 21 janvier 2026, à un moment chargé d'émotion. L'animateur Nagui a annoncé le départ de Jean-Luc et Fabrice, deux musiciens emblématiques du programme diffusé sur France 2.

Concernant Jean-Luc, Nagui a pris le temps d'expliquer la situation à l'antenne

"Jean-Luc a préféré s'arrêter, se reposer. On l'embrasse fort et on le remercie pour les pratiquement 18 ans passés dans cette émission. C'est sa décision."
(Citation issue de l'émission, collectée par Télé Loisirs)

Fabrice, lui, occupait le poste de guitariste en remplacement. Une parenthèse devenue plus longue que prévu, mais qui touche aujourd'hui à sa fin.

Pourquoi Fabrice a décidé de quitter l'émission

Interrogé par Nagui sur son choix, le musicien a évoqué des raisons personnelles, liées à sa vie familiale. Installé à La Réunion depuis plusieurs années, Fabrice souhaite désormais se rapprocher des siens.

"Mes filles me demandent : 'Papa, tu rentres quand ?'. Donc je rentre. Mais j'étais très bien ici, j'ai reçu un super accueil." Un départ apaisé, salué par l'animateur et par l'équipe du programme.

Un guitariste normand pour succéder aux musiciens historiques

Pour assurer la continuité musicale de N'oubliez pas les paroles, la production n'a pas tardé à annoncer un remplaçant. Et la nouvelle a de quoi faire sourire les téléspectateurs normands : le nouveau guitariste est originaire de Normandie.

Il s'agit de Bertrand Commère, né à Vernon, dans l'Eure. Un musicien expérimenté, reconnu dans le milieu de la chanson française.

Un parcours impressionnant dans la chanson française

Avant de rejoindre le plateau de N'oubliez pas les paroles, Bertrand Commère a accompagné de nombreux artistes de renom, en studio comme sur scène :
Marc Lavoine, Bénabar, Julien Clerc, Patrick Bruel ou encore Zaz.

Nagui n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler leur complicité à l'antenne, avec humour :

"Une fois, il est venu jouer à Taratata… et sa guitare n'était pas branchée. Maintenant, elle le sera tous les soirs !"

Une arrivée saluée sur le plateau de France 2

Très enthousiaste, Bertrand Commère a fait ses premiers pas sur le plateau lors de l'interprétation du titre Le Dîner de Bénabar par la maestro du moment.

"Super équipe, super ambiance. On va jouer plein de chansons que j'adore. Je vais apprendre 6 000 titres, et c'est parti !" Le musicien rejoint ainsi une équipe déjà bien rodée, composée notamment de Momo, Christian et Elsa aux percussions.


