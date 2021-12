Rouen. Nouveau casting "N'oubliez pas les paroles" à Rouen

Voilà un bon moyen d'éviter le coup de blues à quelques pas de l'Automne, ce vendredi le casting de l'émission "N'oubliez pas les paroles" fait escale à Rouen en Seine Maritime. Un territoire bien connu de l'équipe de France tv et qui a révélé par le passé de très beaux talents.

Puis-je y participer ?

Quelques critères sont requis, vous devez avoir 18 ans ou plus (car il s'agit d'un casting donnant accès à un jeu générant de l'argent) ; il vous faut bénéficier d'un minimum de justesse vocale, avoir l'envie de chanter et connaître un minimum le répertoire francophone. Le sourire, la voix, la connaissance en parole et votre personnalité seront bien entendu des critères importants lors de votre présentation. Tout commencera par les présélections réalisées au téléphone pour détecter si vous avez le niveau minimal requis.

Pour tenter l'aventure composez le 01 49 17 84 20 ou bien faîtes votre demande via la page Facebook Casting N'oubliez pas les paroles. Un conseil simple pour le jour du casting : Venez comme vous êtes ! Le naturel est primordial ; et si jamais votre timidité vous joue quelques tours n'ayez crainte les casteurs seront là pour vous aider à apaiser votre stress et à canaliser votre énergie.

Découvrons le casting plus en détails avec Anthony Pinto, directeur de casting pour "N'oubliez pas les paroles" :

Découvrez les étapes du casting Impossible de lire le son.

Entre 150 et 200 personnes peuvent être accueillies lors de ces sélections

L'émission de Nagui fête déjà sa 11eme saison ; sachez que ce casting de Rouen n'est pas le seul de la région, un autre à lieu au Havre lundi 8 Octobre (inscriptions déjà ouvertes) puis un 3eme à Caen lundi 11 Octobre. Ces journées rassemblent toujours autant de chanteurs et ont visiblement de beaux jours devant elles. Actuellement concentrées sur la Seine Maritime et le Calvados nous pouvons pourquoi pas imaginer qu'à l'avenir elles voient le jour dans d'autres villes Normandes comme Cherbourg en Cotentin ou encore Alençon. À suivre.

