Violentes intempéries. 141 interventions réalisées dans l'agglomération rouennaise et le sud-est du département

D'importantes intempéries ont touché la Seine-Maritime vendredi 13 juin. Le département avait été placé en vigilance orange pour orages. Au total, les pompiers ont réalisé 141 interventions, "majoritairement sur l'agglomération rouennaise et le sud-est du département", indiquent-ils ce samedi 14 juin au matin.

De violentes intempéries

Des cellules orageuses violentes ont traversé le département seinomarin "avec une activité électrique intense donnant des impacts plus importants sur la moitié est du département", ont indiqué les pompiers du SDIS 76. Selon eux, "l'impact sur la population a été limité par rapport à la virulence des intempéries". Au plus fort de l'activité opérationnelle 197 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour 141 interventions réalisées.

Des interventions diverses dans le département

Vendredi 13 juin, les pompiers sont notamment intervenus pour des feux de bâtiments agricoles à Haussez et à La Ferté-Saint-Samson, un feu d'habitation à Haussez, un feu de toiture d'une longère à Préaux et pour un feu dans un local électrique à l'hôtel du Vieux-Marché à Rouen. Ils ont aussi été sollicités pour des sous-sols de pavillons inondés à Bois-d'Ennebourg, une inondation dans le Novotel à Saint-Etienne-du-Rouvray et pour une coupure d'électricité à l'EHPAD de la résidence Saint-Antoine à Bois-Guillaume. Les pompiers se sont également déplacés à La Neuville-Chant-d'Oisel pour trois véhicules avec huit personnes à l'intérieur (six adultes et deux enfants), bloqués par de l'eau et pour le mur d'une façade d'une maison qui s'est effondré à la suite de la chute d'un arbre au Havre.