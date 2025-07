Sport. Un Havrais champion européen en parajudo

Les Jeux européens paralympiques de la jeunesse (European Para Youth Games – EPYG) se sont clôturés dimanche 27 juillet à Istanbul (Turquie). La délégation française, composée de 39 athlètes issus des Fédérations handisport (FFH), sport adapté (FFSA) et judo (FFJudo), repart avec un bilan de 32 médailles, dont 14 en or, 10 en argent et 8 en bronze.

De l'or pour un Havrais

Le jeune Havrais Abba Gueye a remporté une médaille d'or en parajudo -95kg J1, vendredi 25 juillet. Le sportif du Racing judo club havrais découvrait la compétition de haut niveau. Il remporte le tournoi en battant un Moldave et deux Italiens. Une très belle première expérience pour lui.

Jeune licencié depuis plusieurs années, et non-voyant de naissance, Abba Gueye a toujours pris part aux compétitions "valides". Médaillé de bronze aux championnats de Normandie minimes l'an dernier, titulaire des championnats de France par équipes de départements minimes et 7e du championnat de France espoirs 2025 en -90kg, Abba Gueye a été repéré par la fédération qui lui a proposé de participer à plusieurs stages avec l'équipe de France.

"Je suis venu aux EPYG à Istanbul pour découvrir l'univers du parajudo… Je repars avec une victoire, une médaille et une immense envie d'aller encore plus loin", souligne le Havrais.

Une première expérience de compétition

Organisés par le Comité paralympique européen (EPC), les EPYG offrent aux jeunes athlètes en situation de handicap une première expérience internationale ou une étape vers le haut niveau. Cette édition 2025, la 7ᵉ depuis la création des Jeux, réunissant plus de 662 jeunes athlètes venus de 33 nations, a confirmé le dynamisme et le potentiel de la relève paralympique française.