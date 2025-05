Le Havre Urban Trail 2025. Le sport au cœur du patrimoine

Ce week-end, chaussez vos plus belles baskets de sport au Havre ! Du vendredi 23 au dimanche 25 mai, Le Havre Urban Trail (LHUT) est de retour pour une nouvelle édition haute en couleur, avec des courses pour tous les goûts et tous les niveaux. Que vous soyez coureur aguerri ou marcheur du dimanche, vous trouverez forcément votre bonheur.

Les courses

• La Verticale, vendredi 23 mai

17 étages à gravir en contre-la-montre pour les amateurs de défis explosifs !

• Courses jeunes Bébé 9, samedi 24 mai

Trois formats pour les 7-13 ans, en plein centre-ville, pour s'initier à l'Urban Trail dans une ambiance festive avec un goûter bien mérité à l'arrivée.

• 7km en forme, samedi 24 mai

Une balade sportive accessible à tous pour (re)découvrir les lieux emblématiques du Havre à son rythme, seul, en famille ou entre amis.

• Trail 12km, dimanche 25 mai

Un parcours 100% urbain au cœur du patrimoine Unesco, entre front de mer, jardins et centre-ville… avec 1 500 marches au programme !

• Half Marathon Eurovia-MBS, dimanche 25 mai

21km de trail intense à travers le Bout du Monde, les falaises de Sainte-Adresse et les jardins partagés… et 2 000 marches pour pimenter le tout !

• Marathon, dimanche 25 mai

L'épreuve reine du LHUT : 42km, 1 200m de dénivelé et 4 600 marches pour découvrir Le Havre sous tous les angles, entre mer, ville et nature.

Une ambiance festive et un engagement éco-responsable

Au-delà du sport, Le Havre Urban Trail, c'est aussi un moment de fête avec des concerts, des animations, des structures gonflables, des food-trucks et une ambiance conviviale. Le LHUT s'engage aussi pour un événement plus respectueux de l'environnement : moins de déchets, plus de local, et une alternative durable au traditionnel maillot finisher.

Louise Morel, chargée de communication, nous présente l'événement :