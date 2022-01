Le Havre. Course à pied : semi-marathon de Normandie-le Havre, le 6 octobre 2019

À vos baskets. La deuxième édition du semi-marathon de Normandie, Le Havre-Sainte-Adresse (Seine-Maritime), prévue le dimanche 6 octobre 2019, est composée de quatre courses intra-muros : un semi-marathon (21km100) course, puis marche (marche athlétique), une course de 10 kilomètres et une marche de 10 kilomètres (marche classique, type randonnée).

Depuis 2018, cet événement remplace le marathon puis le semi-marathon qui se disputaient entre le Calvados et la Seine-Maritime (Départ du pont de Normandie et arrivée dans les rues havraises). Une décision prise par les organisateurs à cause des coûts financiers qui étaient de plus en plus élevés. Par ailleurs, les coureurs commençaient à se lasser du parcours. En 2019, pour la deuxième année consécutive, le tracé permet d'allier l'effort à la découverte de la ville. Pour le semi-marathon, les participants s'élanceront depuis le stade Océane avant de fouler différents lieux emblématiques de la ville : le quartier Saint-Nicolas, le Musée d'Art Moderne, l'avenue Foch, les jardins de l'hôtel de ville, l'esplanade Nelson Mandela, pour revenir vers le stade Océane et faire une arrivée le long de la pelouse. Ce sera quasiment le même parcours pour les participants aux 10 kilomètres. "On fait voir aux coureurs ce qu'on peut découvrir au Havre. En 2018, 37 départements français étaient représentés. En 2019, on sait déjà qu'il y aura des sportifs d'Antibes, au départ. On entend tellement de choses : le Havre, c'est le bout du monde. Le Havre, c'est ceci, Le Havre c'est cela. Mais la Cité Océane est très belle et on doit la faire voir, la présenter", insiste Hugues Pannier, le président de l'association du Marathon Normandie-Le Havre, en charge de l'organisation de cet événement sportif, qui peut compter sur l'aide et l'appui considérable de 440 bénévoles.

De grands noms de la course à pied

En 2018, sur le semi-marathon marche, c'est Kévin Campion, qui avait terminé premier en 1h32 minutes. Il ne sera pas présent pour remettre son titre en jeu en 2019, car il participe cette année aux championnats du Monde de Doha, au Qatar. Du côté du semi-marathon course, c'est le Kenyan Charles Korir qui avait franchi la ligne d'arrivée avant tout le monde, en 2018, en 1h06 minutes, soit à une vitesse moyenne de 19 km/h. Sans doute un peu rapide pour profiter du décor !

Courir vite permet d'établir des records et d'obtenir des primes. Sur le semi-marathon, le premier chez les hommes, repart avec 450 euros, 350 pour le deuxième et 300 pour le troisième. Même dotation chez les femmes. "Le Kenya sera représenté le dimanche 6 octobre 2019, sans doute la Biélorussie et l'Ukraine. Un beau plateau que l'on va annoncer officiellement très prochainement. En tout cas, on arrive à attirer de bons éléments, car notre parcours est très roulant, il n'y a quasiment pas de montée". Une caractéristique du parcours importante pour Hugues Pannier.

Hugues Pannier Impossible de lire le son.

Pour ceux qui souffriront, le soutien du public disséminé un peu partout sur le parcours sera un bon soutien, sans oublier les différentes animations musicales.

Inscriptions en ligne sur le site marathondenormandie.com jusqu'au vendredi 4 octobre 2019, à 8h. Inscriptions possibles sur place au Village Course, situé au Stade Océane du Havre, le samedi 5 octobre entre 10h et 17h.

