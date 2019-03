Semi-marathon du Havre : les inscriptions ouvertes

Après le succès des épreuves en 2018 (près de 1700 coureurs inscrits), le semi-marathon Normandie Le Havre (Seine-Maritime) est renouvelé en 2019. Il s'agira de la deuxième édition de ce semi-marathon Le Havre intra-muros, le dimanche 6 octobre 2019. Il remplace le marathon puis le semi-marathon qui se disputaient entre le Calvados et la Seine-Maritime.

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er mars 2019. Attention, le nombre d'inscriptions est limité à 1500 coureurs pour le semi-marathon course alors que l'édition 2018 avait déjà rassemblé 1240 sportifs.

Le parcours du semi-marathon Normandie Le Havre. - Marathon de Normandie

Plusieurs épreuves

Le semi-marathon Normandie Le Havre propose quatre épreuves différentes : le semi-marathon, une course de dix kilomètres, une marche de dix kilomètres et le semi-marathon en marche. Les départs et les arrivées se feront depuis le stade Océane. Le parcours passera par le port, la plage, Sainte-Adresse et le centre-ville.