"L'Amour est dans le pré". Le Manchois Valentin donne ses conseils pour bien réussir l'émission (et un détail intrigue ses fans)

M6 a dévoilé une vidéo pleine de tendresse et de bons conseils, dans laquelle plusieurs participants de la saison 19 de L'Amour est dans le pré s'adressent à ceux qui voudraient tenter l'aventure. L'objectif : encourager les agriculteurs et agricultrices à rejoindre le casting de la saison 21.

Sur la publication Instagram, la chaîne écrit :

“Et si la prochaine histoire d'amour, c'était la vôtre ! Les Agriculteurs de la saison 19 vous donnent leurs meilleurs conseils pour vivre pleinement L'Amour est dans le pré. Parce qu'ils savent mieux que personne ce que cette aventure peut vous apporter…”

Une belle manière de rassurer les plus timides et d'inciter les agriculteurs à s'inscrire à la saison prochaine !

Valentin, le chouchou de la Manche, se confie avec humour et émotion

Parmi les anciens candidats qui apparaissent à l'écran, les fans ont immédiatement reconnu Valentin, l'éleveur manchois au grand cœur, très apprécié lors de la saison 19. Fidèle à lui-même, il livre ses conseils avec beaucoup de sincérité :

“N'ayez pas peur, au début ça paraît compliqué. Moi, j'étais timide, et au fur et à mesure des tournages, j'ai réussi à me libérer, m'ouvrir… et c'est l'Amérique.”

Une phrase qui a bien sûr fait sourire les internautes. L'Amérique, vraiment ? Une façon de parler du rêve, de la liberté… ou du nombre de messages qu'il aurait reçus après l'émission ? L'expression, volontairement exagérée, fait écho à ce qu'on a entendu dire : depuis la diffusion, Valentin aurait effectivement vaincu sa timidité… et reçu pas mal de sollicitations !

Il enchaîne avec tendresse : “On fait la connaissance des copains et d'une deuxième famille, quoi !”

Un sentiment partagé par de nombreux anciens candidats, souvent vus au Salon de l'agriculture ou lors des retrouvailles annuelles organisées par l'émission.

Et enfin, il conclut en motivant les troupes : “Chers amis, n'ayez pas peur, inscrivez-vous ! Peu importe le résultat, il y aura toujours du bonus à l'arrivée.”

Du bonus, Valentin ? On veut des détails !

Un détail sur le bras de Valentin affole les fans de l'émission

Mais ce n'est pas seulement son discours qui a attiré l'attention. Dans les commentaires, plusieurs internautes ont remarqué un petit détail intrigant :

“Bah alors Valentin !! Je vois des petits cœurs sur le bras ?”

En effet, on distingue nettement quelques petits cœurs dessinés au stylo sur l'avant-bras du jeune homme. Marque d'affection de ses camarades de tournage ? Petit clin d'œil d'une nouvelle prétendante ? Le mystère reste entier, mais les fans, eux, n'ont rien laissé passer.

Depuis sa séparation avec Flavie, rencontrée dans l'émission, Valentin n'a jamais vraiment évoqué sa vie sentimentale. Mais ce petit détail visuel relance les spéculations. Une nouvelle histoire naissante dans les coulisses ? Un retour de flamme ? A suivre de près…

Casting ouvert pour la saison 21 : qui sera le prochain Valentin ?

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice, et que vous rêvez d'amour, de rencontres sincères et d'un peu de magie à la campagne, c'est le moment de sauter le pas. Comme Valentin le dit si bien : même si l'amour n'est pas au rendez-vous, il y aura toujours quelque chose à en tirer.

