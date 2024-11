L'Amour est dans le Pré. "J'ai la chance de coucher… Enfin, de dormir à côté d'une fille ce soir !": Premier baiser et épisode épicé

L'épisode commence sur les chapeaux de roues avec pour notre plus grand plaisir la voix off de Karine Le Marchand : "Et pourtant si, c'est bien vrai, Valentin n'est plus célibataire !”

#ADP Bon virez les neuneus, on veut Valentin le tact fait homme! — Thierry Wetzel (@ThierryWetzel) October 28, 2024

Et oui, la semaine dernière, Valentin a tranché : son cœur appartient à Flavie, qui débarque désormais dans sa vie de fermier. Sa deuxième prétendante, Ilona, est partie déçue, mais lui ne regarde plus en arrière ! Avec Flavie, Valentin découvre une complicité toute neuve et, osons-le dire, une affection… bretonnante.

Alors dès leur premier matin, Valentin part chercher les croissants… Sans se départir de son franc-parler maintenant légendaire : "Après c'est retour à la vie réelle hein, elle aura pas les croissants tous les jours, faut que j'fasse mon boulot !" Visiblement, dans la Manche, l'amour passe aussi par la réalité agricole.

"Ah bah, il ne va pas falloir m'embrasser après ça hein ! Non je d******* !"

Flavie n'attend qu'une chose : se rapprocher de Valentin 😏#ADP, tous les lundis à 21:10 sur M6 et déjà disponible en avant-première sur @M6plusofficiel avec l'option M6+MAX 💚 #ADP2024 pic.twitter.com/EwQOX1NFi9 — M6 (@M6) October 31, 2024

Timidité et gros fous rires : le premier tête à tête en amoureux

Pour fêter ce début de romance, les deux tourtereaux se retrouvent dans un restaurant pour leur premier rendez-vous officiel. Côté séduction, Valentin est aussi nerveux qu'un veau avant le premier marché. "Dans la séduction, j'sais pas trop comment faut faire", confesse-t-il, avant de jeter un coup d'œil à la grande table qui les sépare comme un mur de briques. Alors que pour Flavie, souligné par la voix off de Karine Le Marchand, ça ne fait aucun doute : “Il n'a beau être que midi, Flavie ferait bien de Valentin son 4h.”

Et c'est peu dire, elle ne cache pas ses intentions charnelles envers notre jeune Manchois : "Je ne sais pas si on dormira beaucoup", glisse-t-elle en riant à propos de leurs premiers matins ensemble. Mais l'ambiance reste… disons… rustique. Entre deux conversations sur les œufs, elle lance : "Oh bah je vais péter ce soir !" avant de détailler, sans détour, tout un chapitre sur les ongles incarnés et les verrues. En somme, glamour ou pas, l'ambiance est à la détente !

Et now il découvre Flavie dans son intimité, elle pète qd elle mange des œufs, à des oignons au pieds et des verrues aux mains. Toutes ces infos pendant le repas, ça vend du rêve... #adp #adp2024 pic.twitter.com/WSFM98t5wl — Fred De La Zouille (@Torped00) November 4, 2024

Baisers sous la brume normande et tendres maladresses

Après un dîner pas tout à fait romantique, Flavie et Valentin se retrouvent pour une promenade sur la plage, en vrai couple normand. Visiblement, même si la météo n'est pas de son côté, Flavie s'en charge : "Chez nous en Bretagne il fait pas aussi froid ! J'ai besoin d'autre chose pour me réchauffer", annonce-t-elle. Sous ce ciel gris, le cœur de Valentin bat plus fort que jamais.

La balade inspire de belles paroles à Valentin : "Pour moi, c'est comme une sorte de rêve qui se réalise", et après un baiser passionné (qu'on devine plutôt intense), Flavie confie : "Il est quand même un petit peu brusque. Il va falloir qu'on s'entraîne !" Et ce n'est pas étonnant, "ça fait belle lurette que j'avais pas embrassé une fille”. En tout cas, Valentin, ravi de ce baiser, demande déjà : "On en refait un ?" Eh oui, gourmand ce Valentin !

“Ca fait au moins belle lurette” merci pour cette expression Valentin 😂 #ADP — Maroseau (@Maroseau) November 4, 2024

Un passage par Mamie : l'heure des annonces officielles

Avec Flavie à son bras, Valentin décide de rendre visite à sa grand-mère pour partager son bonheur. La réaction est sans équivoque : "Je pense qu'elle va bien dormir parce qu'elle est heureuse comme un poisson dans l'eau" (on notera l'expression française employée avec… Exactitude ?). De retour à la maison, nos amoureux partagent une soirée pizza tranquille, mais les questions sérieuses se posent.

Je pensais pas dire ça mais Valentin et Flavie c'est les plus normaux de la saison . Valentin il est bien en réalité , j'sens que ça va durer longtemps #adp2024 pic.twitter.com/IwvwAVkasu — 𝒮𝑒𝓃 ⚡️ (@DunderMifflin_0) November 4, 2024

Flavie se projette déjà : "Il ressemble quand même bien à l'homme de ma vie." Et elle veut en savoir plus sur son avenir dans la ferme : "Ça te fait pas peur de voir quelqu'un venir habiter avec toi dans les prochains jours ?" demande-t-elle. Réponse directe de Valentin qui se réfugie dans le sarcasme : "Oh, si j'ai peur ? Ooouh, j'ai peur !" Car en bon Normand, il en dit souvent moins qu'il ne pense, comme le souligne malicieusement la voix off de Karine Le Marchand : "Valentin étant Valentin, il y a ce qu'il dit et ce qu'il ressent vraiment." Et lorsqu'il est seul, il se confie aux caméras de M6 : "Je veux pas qu'elle reparte, je vais m'organiser de façon à ce que quand elle soit là elle en fasse le moins possible, et quand elle sera pas là je me remettrai dans mon boulot.”

Les préparatifs pour… dormir ensemble (ou presque) !

Le moment tant attendu arrive, et pour la première fois, Valentin et Flavie vont partager un lit. Mais l'angoisse monte ! Dans la salle de bains, ce sont rires nerveux et sous-entendus gênés qui fusent. Valentin, jamais à court de petits lapsus, s'enflamme : "J'ai la chance de coucher… enfin, de dormir à côté d'une fille ce soir !" Difficile de ne pas éclater de rire en l'entendant. Flavie, en off, se contente d'un sourire gêné, mais enthousiaste : "On a décidé de dormir ensemble avec Valentin."

Quant à lui, il se voit déjà sur les champs de l'amour : "Je suis à fond, ça y est, c'est le Tour de France qui est lancé !" Reste à voir où cette nuit les mènera !

La fin d'une soirée magique et… la promesse d'un avenir heureux ?

Pour Valentin, ce premier pas est important, et il se confie face caméra : "Ça faisait 7-8 ans que j'avais pas serré une fille dans mes bras." Il est touché, ému, et tout simplement heureux. Et face à Flavie, il conclut cette soirée mémorable avec un sourire plein de tendresse : "J'avais besoin de cette chaleur-là, j'avais besoin que ça se passe comme ça ce soir." Pour lui, pas de doute, ce premier chapitre à deux est tout ce dont il avait besoin.

Un couple est-il né dans les brumes de la Manche ? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre : entre fous rires, petites gênes et baisers fougueux, Valentin et Flavie nous ont offert un épisode mémorable. On attend la suite avec impatience — et avec quelques croissants de plus, peut-être !