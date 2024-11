L'amour est dans le pré. C'est l'heure du bilan : Valentin et Flavie sont-ils toujours ensemble après l'émission ?

Valentin, agriculteur manchois attachant de cette 19ᵉ saison de "L'Amour est dans le pré", a trouvé bien plus que des fous rires et des malentendus avec Ilona : il a rencontré Flavie. Ensemble, ils incarnent l'un des couples phares de cette édition, et ce malgré un défi de taille.

Peu de temps après leur rencontre, Flavie apprend qu'elle est atteinte d'un cancer rare. Une épreuve immense pour un couple si récent. Mais Valentin, fidèle à ses valeurs, est resté à ses côtés, l'accompagnant dès sa première séance de chimiothérapie.

Un bilan entre rires et larmes

Devant Karine Le Marchand, le duo revient sur leur aventure. Entre souvenirs tendres et projets pour l'avenir, ils témoignent de leur amour solide. Valentin, pudique mais sincère, confie que la maladie de Flavie a réveillé en lui des souvenirs douloureux, liés au décès de son père quand il avait 19 ans.

Pourtant, ce Normand d'une générosité rare a traversé cette épreuve avec Flavie, prouvant qu'il était prêt à tout pour elle. "A 27 ans, peu de gars auraient agi comme toi", salue Karine Lemarchand, émue.

Un amour qui fait vibrer la toile

Sur Twitter, les internautes sont unanimes : Valentin et Flavie sont les héros de cette saison.

Et le rire ne manque pas non plus : dans une séquence hilarante du week-end en amoureux, que l'on a découverte hier soir, M6 immortalise Valentin en string jetable lors d'un massage en amoureux.

La suite ? Du bonheur (et peut-être un mariage)

Aujourd'hui, Valentin et Flavie filent toujours le parfait amour, comme en témoignent les publications de Flavie sur Instagram. Quant au mariage ? Valentin hésite, toujours fidèle à son pragmatisme : "Ça coûte trop cher !"

Entre humour, sincérité et résilience, ce couple normand-breton a conquis les cœurs des téléspectateurs. Une chose est sûre : leur histoire, eux seuls pouvaient la vivre… et nous la faire aimer.