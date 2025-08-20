Creully sur Seulles. Une conductrice perd le contrôle de sa voiture et percute violemment un mur

Un grave accident est survenu mardi 19 août aux alentours 13h dans la commune de Creully sur Seulles dans le Calvados. Une femme de 30 ans a perdu le contrôle de son véhicule, et a percuté violemment un mur.

Un convoi escorté par les gendarmes

Coincée dans sa voiture, la victime a dû être désincarcérée par les secours.

Elle a été prise en charge par le SMUR de Bayeux jusqu'au CHU de Caen, et escortée par la gendarmerie.

• A lire aussi. Perche ornais. Violent choc entre deux camions, la RN 12 fermée