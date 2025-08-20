En ce moment JUSTE APRES FREDERICKS GOLDMAN JONES
Creully sur Seulles. Une conductrice perd le contrôle de sa voiture et percute violemment un mur

Sécurité. Mardi 19 août, une femme de 30 ans a percuté un mur avec sa voiture à Creully sur Seulles. Elle a été transportée en urgence absolue au CHU de Caen.

Publié le 20/08/2025 à 08h30 - Par Elvire Alix
La victime a été prise en charge en urgence absolue par le SMUR de Bayeux

Un grave accident est survenu mardi 19 août aux alentours 13h dans la commune de Creully sur Seulles dans le Calvados. Une femme de 30 ans a perdu le contrôle de son véhicule, et a percuté violemment un mur.

Un convoi escorté par les gendarmes

Coincée dans sa voiture, la victime a dû être désincarcérée par les secours.

Elle a été prise en charge par le SMUR de Bayeux jusqu'au CHU de Caen, et escortée par la gendarmerie.

