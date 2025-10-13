Près de Rouen. Le député socialiste Gérard Leseul porte plainte après des menaces de mort

L'élu socialiste de Seine-Maritime Gérard Leseul a annoncé, lundi 13 octobre, avoir déposé plainte à la suite de "menaces reçues sur le téléphone de ma permanence parlementaire à Barentin", écrit-il sur son compte Facebook. "Des injures et des menaces d'agression physique sur ma personne, sur ma pauvre mère de 90 ans et des menaces d'incendie du local de ma permanence", précise le député de la 5e circonscription de Seine-Maritime qui dénonce "l'agressivité générale qui se développe dans la rue, sur les réseaux sociaux où certains dissimulés derrière un anonymat lâche… se croient tout permis".

"Je porterai plainte à chaque agression et à chaque menace"

Gérard Leseul évoque également un courrier anonyme qu'il aurait reçu le même jour avec la mention "guillotine 14 juillet 1789 - 14 juillet 2026". L'élu a reçu le soutien public de ses collègues, Edouard Bénard, député communiste de la 3e circonscription de Seine-Maritime et Florence Herouin Léautey, députée socialiste de la 1re circonscription de Seine-Maritime. "J'ai porté plainte et je porterai plainte à chaque agression et à chaque menace", assure Gérard Leseul.