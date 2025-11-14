En ce moment IT'S MY LIFE BON JOVI
Seine-Maritime. L'enseigne Animalis est disponible sur Uber Eats dans trois villes du département, découvrez lesquelles

Société. L'enseigne Animalis est depuis quelques semaines accessible sur l'application Uber Eats dans 85 villes en France dont trois se situent en Seine-Maritime. Découvrez-les.

Publié le 14/11/2025 à 17h09 - Par Justine Carrère
L'enseigne Animalis est maintenant disponible sur Uber Eats dans 85 villes en France dont trois en Seine-Maritime : Barentin, Rouen et Tourville-la-Rivière.

Il y a du nouveau pour les propriétaires d'animaux : l'enseigne Animalis élargit désormais son service en devenant accessible sur Uber Eats. Depuis quelques semaines, il est possible de commander croquettes, jouets et autres accessoires via la plateforme dans 85 villes françaises, dont trois en Seine-Maritime : Barentin, Rouen et Tourville-la-Rivière.

Une nouvelle façon de prendre soin de ses animaux

"Ce nouveau partenariat [entre Animalis et Uber Eats] vient proposer aux clients une nouvelle façon de prendre soin de leurs animaux avec une livraison en quelques clics depuis l'application", apprend-on dans un communiqué de presse, ce vendredi 14 novembre. Les propriétaires d'animaux peuvent désormais se faire livrer des "friandises, jouets ou autres accessoires pour chiens, chats, oiseaux, poissons, rongeurs et bien d'autres" et les recevoir, en moyenne, "en moins de 30 minutes".

2 500 références disponibles

Près de 2 500 références d'Animalis sont disponibles sur l'application Uber Eats, de Paris à Marseille en passant par Bordeaux, Toulouse, Lyon, Brest ou encore Nice.

