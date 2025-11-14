Seine-Maritime. L'enseigne Animalis est disponible sur Uber Eats dans trois villes du département, découvrez lesquelles

Il y a du nouveau pour les propriétaires d'animaux : l'enseigne Animalis élargit désormais son service en devenant accessible sur Uber Eats. Depuis quelques semaines, il est possible de commander croquettes, jouets et autres accessoires via la plateforme dans 85 villes françaises, dont trois en Seine-Maritime : Barentin, Rouen et Tourville-la-Rivière.

Une nouvelle façon de prendre soin de ses animaux

"Ce nouveau partenariat [entre Animalis et Uber Eats] vient proposer aux clients une nouvelle façon de prendre soin de leurs animaux avec une livraison en quelques clics depuis l'application", apprend-on dans un communiqué de presse, ce vendredi 14 novembre. Les propriétaires d'animaux peuvent désormais se faire livrer des "friandises, jouets ou autres accessoires pour chiens, chats, oiseaux, poissons, rongeurs et bien d'autres" et les recevoir, en moyenne, "en moins de 30 minutes".

2 500 références disponibles

Près de 2 500 références d'Animalis sont disponibles sur l'application Uber Eats, de Paris à Marseille en passant par Bordeaux, Toulouse, Lyon, Brest ou encore Nice.