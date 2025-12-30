En ce moment 2 BE LOVED (AM I READY) LIZZO
Caudebec-en-Caux. Quatre personnes évacuées de leur logement pour un risque d'effondrement

Sécurité. Quatre personnes ont été évacuées de deux logements de Caudebec-en-Caux, lundi 29 décembre 2025 dans la soirée, après qu'un risque d'effondrement a été constaté. Le maire prend un arrêté de mise en sécurité. 

Publié le 30/12/2025 à 08h31 - Par Pierre Durand-Gratian
Caudebec-en-Caux. Quatre personnes évacuées de leur logement pour un risque d'effondrement
Une équipe spécialisée des pompiers de Seine-Maritime a confirmé le risque d'effondrement du bâtiment. - Illustration

Quatre personnes ont dû évacuer leur logement de Caudebec-en-Caux, en plein centre-ville rue Saint-Maur, lundi 29 décembre dans la soirée. En cause, un risque d'effondrement du bâtiment qui a été constaté.

Relogées par de la famille

Le maire, ainsi qu'une équipe spécialisée en sauvetage, appui et recherche des pompiers se sont rendus sur place.

Cette équipe spécialisée a confirmé le risque d'effondrement. Les quatre personnes évacuées ont donc été relogées par de la famille.

La mairie doit prendre un arrêté de mise en sécurité. Un barriérage a également été mise en place dans le secteur, le temps d'une expertise approfondie. La circulation y est légèrement perturbée.

