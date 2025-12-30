Caudebec-en-Caux. Quatre personnes évacuées de leur logement pour un risque d'effondrement

Quatre personnes ont dû évacuer leur logement de Caudebec-en-Caux, en plein centre-ville rue Saint-Maur, lundi 29 décembre dans la soirée. En cause, un risque d'effondrement du bâtiment qui a été constaté.
Relogées par de la famille
Le maire, ainsi qu'une équipe spécialisée en sauvetage, appui et recherche des pompiers se sont rendus sur place.
Cette équipe spécialisée a confirmé le risque d'effondrement. Les quatre personnes évacuées ont donc été relogées par de la famille.
La mairie doit prendre un arrêté de mise en sécurité. Un barriérage a également été mise en place dans le secteur, le temps d'une expertise approfondie. La circulation y est légèrement perturbée.
