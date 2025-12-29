En ce moment SELF ESTEEM THE OFFSPRING
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rétrospective 2025. Quels sont les trois événements qui ont marqué le département de l'Orne ?

Société. Il s'en est passé des choses dans l'Orne, au cours de cette année 2025. A quelques jours du réveillon de la Saint-Sylvestre, la rédaction de Tendance Ouest vous propose de revenir sur les trois événements qui ont le plus marqué le département cette année.

Publié le 29/12/2025 à 17h00 - Par Martin Patry
Rétrospective 2025. Quels sont les trois événements qui ont marqué le département de l'Orne ?
A Alençon, la librairie Le Passage a été sauvée ! - Martin Patry

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

On aurait pu retenir la victoire historique de l'Ornaise Blandine L'Hirondelle au trail de la Diagonale des Fous, en octobre, ou encore le retour de Guillaume Martin-Guyonnet, originaire de Sainte-Honorine-la-Chardonne, chez lui avec le peloton du Tour de France. Dans l'Orne, l'année 2025 a été riche en événements mais la rédaction de Tendance Ouest a décidé de retenir seulement trois infos qui ont marqué le département.

La prison de Condé-sur-Sarthe accueille des narcotrafiquants

Le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe accueille désormais des narcotrafiquants parmi les plus dangereux de France.Le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe accueille désormais des narcotrafiquants parmi les plus dangereux de France. - Simon Lebaron

C'est sans doute le plus gros dossier de cette année 2025. Le 6 mars, Gérald Darmanin, ministre de la Justice, avait annoncé retenir les prisons de Vendin-le-Vieil (Pas de Calais) et de Condé-sur-Sarthe (Orne) pour y transférer des narcotrafiquants parmi les plus dangereux de France. Après plusieurs mois de travaux, un Quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO), au régime carcéral très strict, a vu le jour dans chacun des deux centres pénitentiaires.

Dans l'Orne, les premiers détenus sont arrivés le 13 novembre, en provenance de la région parisienne. Plus tard cette année, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a visité le QLCO de Condé-sur-Sarthe avant un débat parlementaire sur la lutte contre le narcotrafic.

La librairie Le Passage sauvée

Une bonne nouvelle pour les amateurs de lecture. Placée en liquidation judiciaire au mois de mars, l'emblématique librairie Le Passage, à Alençon, a été rachetée par un groupe de six entrepreneurs et personnalités d'Alençon, à la fin de l'été. Le tribunal de commerce d'Alençon a acté le rachat de l'établissement le 16 septembre.

Parmi les acheteurs, Gabriel Bonnaud, P.-D.G. de Newmatec à Alençon, mais aussi Stéphane Guy, commentateur sportif, Christian Lair, à la tête de l'agence immobilière du même nom, Olivier Toussaint, pharmacien et candidat aux municipales de 2020, Bertrand Maréchaux, ancien préfet de l'Orne entre 2009 et 2011, et Christian Gautier, l'ancien directeur de la librairie.

Un maire de l'Orne rejoint l'Assemblée nationale à pied

Vincent Beaumont a rejoint l'Assemblée nationale à pied, au mois de juin.Vincent Beaumont a rejoint l'Assemblée nationale à pied, au mois de juin. - courtoisie

En juin, le maire de la Ferrière-aux-Etangs s'est lancé un défi plutôt original pour alerter sur les déserts médicaux dans l'Orne. Pendant cinq jours, il avait marché jusqu'à l'Assemblée nationale pour y rencontrer les députés. Avant le départ, il avait affirmé que l'accès aux soins ne devait "pas dépendre du code postal".

Le Département peine toujours à attirer des médecins alors que les collectivités continuent leur travail en matière d'aménagement de pôles de santé.

Galerie photos
Le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe accueille désormais des narcotrafiquants parmi les plus dangereux de France. - Simon Lebaron Vincent Beaumont a rejoint l'Assemblée nationale à pied, au mois de juin. - courtoisie

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
Echelle 7 mètre alu
Echelle 7 mètre alu Petit-Caux (76370) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rétrospective 2025. Quels sont les trois événements qui ont marqué le département de l'Orne ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple