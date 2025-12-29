Rétrospective 2025. Quels sont les trois événements qui ont marqué le département de l'Orne ?

On aurait pu retenir la victoire historique de l'Ornaise Blandine L'Hirondelle au trail de la Diagonale des Fous, en octobre, ou encore le retour de Guillaume Martin-Guyonnet, originaire de Sainte-Honorine-la-Chardonne, chez lui avec le peloton du Tour de France. Dans l'Orne, l'année 2025 a été riche en événements mais la rédaction de Tendance Ouest a décidé de retenir seulement trois infos qui ont marqué le département.

La prison de Condé-sur-Sarthe accueille des narcotrafiquants

Le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe accueille désormais des narcotrafiquants parmi les plus dangereux de France. - Simon Lebaron

C'est sans doute le plus gros dossier de cette année 2025. Le 6 mars, Gérald Darmanin, ministre de la Justice, avait annoncé retenir les prisons de Vendin-le-Vieil (Pas de Calais) et de Condé-sur-Sarthe (Orne) pour y transférer des narcotrafiquants parmi les plus dangereux de France. Après plusieurs mois de travaux, un Quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO), au régime carcéral très strict, a vu le jour dans chacun des deux centres pénitentiaires.

Dans l'Orne, les premiers détenus sont arrivés le 13 novembre, en provenance de la région parisienne. Plus tard cette année, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a visité le QLCO de Condé-sur-Sarthe avant un débat parlementaire sur la lutte contre le narcotrafic.

La librairie Le Passage sauvée

Une bonne nouvelle pour les amateurs de lecture. Placée en liquidation judiciaire au mois de mars, l'emblématique librairie Le Passage, à Alençon, a été rachetée par un groupe de six entrepreneurs et personnalités d'Alençon, à la fin de l'été. Le tribunal de commerce d'Alençon a acté le rachat de l'établissement le 16 septembre.

Parmi les acheteurs, Gabriel Bonnaud, P.-D.G. de Newmatec à Alençon, mais aussi Stéphane Guy, commentateur sportif, Christian Lair, à la tête de l'agence immobilière du même nom, Olivier Toussaint, pharmacien et candidat aux municipales de 2020, Bertrand Maréchaux, ancien préfet de l'Orne entre 2009 et 2011, et Christian Gautier, l'ancien directeur de la librairie.

Un maire de l'Orne rejoint l'Assemblée nationale à pied

Vincent Beaumont a rejoint l'Assemblée nationale à pied, au mois de juin. - courtoisie

En juin, le maire de la Ferrière-aux-Etangs s'est lancé un défi plutôt original pour alerter sur les déserts médicaux dans l'Orne. Pendant cinq jours, il avait marché jusqu'à l'Assemblée nationale pour y rencontrer les députés. Avant le départ, il avait affirmé que l'accès aux soins ne devait "pas dépendre du code postal".

Le Département peine toujours à attirer des médecins alors que les collectivités continuent leur travail en matière d'aménagement de pôles de santé.