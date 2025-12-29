[Rétrospective]. Prince de Monaco, EPR de Flamanville... Retour sur les trois événements qui ont marqué votre année dans la Manche

Quel événement vous a marqué en 2025 ? Il s'agit peut-être de la visite du prince Albert II de Monaco dans le département les 9 et 10 avril derniers. Le souverain du Rocher est revenu sur les anciens domaines de ses ancêtres, les Matignon. Il a commencé son parcours à Moyon-Villages, pour donner son nom à la médiathèque : l'Espace culturel Grimaldi. Il s'est ensuite rendu à Saint-Lô pour inaugurer le partage des archives princières avec celles du Département. Le jeudi 10 avril, le prince Albert a poursuivi son périple à Percy-en-Normandie pour la bénédiction d'une cloche, puis à Torigny-les-Villes et Saint-Martin-des-Besaces, près de Souleuvre en Bocage. A chaque étape, la foule était venue nombreuse pour l'accueillir. Le souverain était de retour en Normandie, au Havre, le 4 septembre, pour une visite de travail autour de la mer.

L'ancienne colonie de vacances de Jullouville se cherche un nouveau visage

Cette année a peut-être vu les premiers signes de la renaissance de l'ancienne colonie de vacances de Jullouville. Ce bâtiment iconique fut construit en 1934 pour le compte de la ville de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, afin d'y organiser des colonies de vacances. Il sera transformé en quartier général des Alliés, menés par le général Eisenhower, en 1944. Le terrain va reprendre son activité de loisir, jusqu'en 2010. Depuis, le site était fermé. Le public a pu accéder à son parc à partir du 1er juillet cette année. Des jeunes architectes ont aussi proposé une trentaine de projets lors du concours Europan. Quatre projets ont retenu l'attention du jury, en novembre : espace de coworking, centre de loisirs, musée… La décision finale viendra de la mairie, après la période électorale.

L'ancienne colonie de vacances Saint-Ouen, à Jullouville, pourrait bientôt changer de visage. - Thibault Lecoq

L'EPR de Flamanville a atteint sa pleine puissance

2025 a aussi été une étape majeure pour l'EPR de Flamanville. Le réacteur 3 de la centrale nucléaire manchoise a atteint pour la première fois les 100% de sa puissance, le dimanche 14 décembre à 11h37. Il a produit à cet instant 1 669 mégawatts, soit l'équivalent de la consommation électrique de plusieurs millions de foyers. C'est la conclusion d'une longue attente. Lancé en 2007, le projet devait s'achever en 2012 pour un coût de 3,5 milliards d'euros. Après plusieurs retards, il a fini par atteindre le montant de 23,7 milliards d'euros, selon la Cour des comptes.

L'EPR de Flamanville (à droite) a atteint sa pleine puissance à la mi-décembre. - Célia Caradec