En ce moment Le Chat Léman
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[Rétrospective]. Prince de Monaco, EPR de Flamanville... Retour sur les trois événements qui ont marqué votre année dans la Manche

Société. 2025 a été une année riche en actualités. Voici trois événements qui ont marqué le quotidien des Manchois.

Publié le 29/12/2025 à 10h00 - Par Julien Rojo
[Rétrospective]. Prince de Monaco, EPR de Flamanville... Retour sur les trois événements qui ont marqué votre année dans la Manche
Le prince Albert II de Monaco a rencontré le maire de Percy, Charly Varin, le 10 avril. - Thibault Lecoq

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Quel événement vous a marqué en 2025 ? Il s'agit peut-être de la visite du prince Albert II de Monaco dans le département les 9 et 10 avril derniers. Le souverain du Rocher est revenu sur les anciens domaines de ses ancêtres, les Matignon. Il a commencé son parcours à Moyon-Villages, pour donner son nom à la médiathèque : l'Espace culturel Grimaldi. Il s'est ensuite rendu à Saint-Lô pour inaugurer le partage des archives princières avec celles du Département. Le jeudi 10 avril, le prince Albert a poursuivi son périple à Percy-en-Normandie pour la bénédiction d'une cloche, puis à Torigny-les-Villes et Saint-Martin-des-Besaces, près de Souleuvre en Bocage. A chaque étape, la foule était venue nombreuse pour l'accueillir. Le souverain était de retour en Normandie, au Havre, le 4 septembre, pour une visite de travail autour de la mer.

L'ancienne colonie de vacances de Jullouville se cherche un nouveau visage

Cette année a peut-être vu les premiers signes de la renaissance de l'ancienne colonie de vacances de Jullouville. Ce bâtiment iconique fut construit en 1934 pour le compte de la ville de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, afin d'y organiser des colonies de vacances. Il sera transformé en quartier général des Alliés, menés par le général Eisenhower, en 1944. Le terrain va reprendre son activité de loisir, jusqu'en 2010. Depuis, le site était fermé. Le public a pu accéder à son parc à partir du 1er juillet cette année. Des jeunes architectes ont aussi proposé une trentaine de projets lors du concours Europan. Quatre projets ont retenu l'attention du jury, en novembre : espace de coworking, centre de loisirs, musée… La décision finale viendra de la mairie, après la période électorale.

L'ancienne colonie de vacances Saint-Ouen, à Jullouville, pourrait bientôt changer de visage.L'ancienne colonie de vacances Saint-Ouen, à Jullouville, pourrait bientôt changer de visage. - Thibault Lecoq

L'EPR de Flamanville a atteint sa pleine puissance

2025 a aussi été une étape majeure pour l'EPR de Flamanville. Le réacteur 3 de la centrale nucléaire manchoise a atteint pour la première fois les 100% de sa puissance, le dimanche 14 décembre à 11h37. Il a produit à cet instant 1 669 mégawatts, soit l'équivalent de la consommation électrique de plusieurs millions de foyers. C'est la conclusion d'une longue attente. Lancé en 2007, le projet devait s'achever en 2012 pour un coût de 3,5 milliards d'euros. Après plusieurs retards, il a fini par atteindre le montant de 23,7 milliards d'euros, selon la Cour des comptes.

L'EPR de Flamanville (à droite) a atteint sa pleine puissance à la mi-décembre.L'EPR de Flamanville (à droite) a atteint sa pleine puissance à la mi-décembre. - Célia Caradec

Galerie photos
L'ancienne colonie de vacances Saint-Ouen, à Jullouville, pourrait bientôt changer de visage. - Thibault Lecoq L'EPR de Flamanville (à droite) a atteint sa pleine puissance à la mi-décembre. - Célia Caradec

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
Echelle 7 mètre alu
Echelle 7 mètre alu Petit-Caux (76370) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[Rétrospective]. Prince de Monaco, EPR de Flamanville... Retour sur les trois événements qui ont marqué votre année dans la Manche
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple