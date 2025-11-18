En ce moment Bouquet final Vanessa PARADIS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Jullouville. Quatre projets récompensés pour penser l'avenir de l'ancienne colonie Saint-Ouen

Société. La Ville de Jullouville a reçu le résultat du concours Europan pour le site de l'ancienne colonie Saint-Ouen. Parmi les 30 équipes de jeunes architectes de moins de 40 ans en compétition, quatre ont été récompensées pour leur travail sur l'avenir de ce site.

Publié le 18/11/2025 à 10h13 - Par Thibault Lecoq
Jullouville. Quatre projets récompensés pour penser l'avenir de l'ancienne colonie Saint-Ouen
Quatre projets ont été récompensés par le concours d'architecture Europan pour proposer un avenir à l'ancienne colonie de vacances Saint-Ouen à Jullouville, lundi 17 novembre. - Thibault Lecoq

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Quel avenir pour l'ancienne colonie Saint-Ouen de Jullouville ? Le site a fait l'objet d'un concours de jeunes architectes de moins de 40 ans, Europan. 32 équipes sont venues visiter le site en avril dernier et le résultat a été dévoilé lundi 17 novembre. Quatre projets ont retenu l'attention du jury.

• A lire aussi. [Photos + vidéo] Jullouville. Quel avenir pour l'ancienne colonie de vacances de Saint-Ouen ?

  • Pour le château de la mare, il pourrait y avoir une maison de l'eau et du littoral avec des expositions d'artistes en résidence, un musée, un espace culturel avec une cafétéria, ou encore un pôle associatif.
  • Pour l'ancienne infirmerie, les équipes ont imaginé un centre de loisirs, un centre de séminaire, un laboratoire du vivant.
  • Dans les 10 000 mètres carrés du bâtiment principal, les idées sont nombreuses : espace de coworking, ateliers d'artisans, pépinière d'entreprises, centre de recherche, développement et formation, résidence d'artistes, logements intergénérationnels…
  • Les toits sont aussi souvent utilisés pour y installer des activités : restauration, production d'électricité, de nourriture, observatoire de la biodiversité…

Tous les projets intègrent une composante écologique essentielle et visent à remettre le site dans son environnement naturel qu'il faut aussi protéger, notamment avec la mare de Bouillon à côté.

• A lire aussi. Jullouville. Il vient d'ouvrir : offrez-vous un bol d'air dans ce nouveau parc

"En un mois, réaliser, comprendre la problématique de la ville, la commune, proposer des idées et présenter ces dossiers, je dis chapeau. Il y a eu beaucoup de travail de fait. Je suis fier de cette génération-là. Les quatre projets me donnent de très très bonnes idées", se réjouit le maire Alain Brière. Maintenant place à l'étude des dossiers pour passer à une phase opérationnelle. "On va digérer avec le conseil municipal les idées, on va picorer tout ça et trouver ce qu'on veut faire de ce site-là", détaille-t-il, en prenant le meilleur de chaque dossier. "La dernière phase, ça va être de trouver des investisseurs pour faire ça, mais en même temps, on va garder le parc et la maîtrise de notre devenir. Ce site doit être un changement de paradigme pour faire vivre Jullouville toute l'année", précise l'élu. Le travail ne fait que commencer, et ne va pas s'arrêter avec les élections municipales, assure l'édile, qui espère bien être réélu.

Pour retrouver les quatre projets gagnants en détail, c'est par ici.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Jullouville. Quatre projets récompensés pour penser l'avenir de l'ancienne colonie Saint-Ouen
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple