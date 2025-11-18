Jullouville. Quatre projets récompensés pour penser l'avenir de l'ancienne colonie Saint-Ouen

Quel avenir pour l'ancienne colonie Saint-Ouen de Jullouville ? Le site a fait l'objet d'un concours de jeunes architectes de moins de 40 ans, Europan. 32 équipes sont venues visiter le site en avril dernier et le résultat a été dévoilé lundi 17 novembre. Quatre projets ont retenu l'attention du jury.

Pour le château de la mare, il pourrait y avoir une maison de l'eau et du littoral avec des expositions d'artistes en résidence, un musée, un espace culturel avec une cafétéria, ou encore un pôle associatif.

Pour l'ancienne infirmerie, les équipes ont imaginé un centre de loisirs, un centre de séminaire, un laboratoire du vivant.

Dans les 10 000 mètres carrés du bâtiment principal, les idées sont nombreuses : espace de coworking, ateliers d'artisans, pépinière d'entreprises, centre de recherche, développement et formation, résidence d'artistes, logements intergénérationnels…

Les toits sont aussi souvent utilisés pour y installer des activités : restauration, production d'électricité, de nourriture, observatoire de la biodiversité…

Tous les projets intègrent une composante écologique essentielle et visent à remettre le site dans son environnement naturel qu'il faut aussi protéger, notamment avec la mare de Bouillon à côté.

"En un mois, réaliser, comprendre la problématique de la ville, la commune, proposer des idées et présenter ces dossiers, je dis chapeau. Il y a eu beaucoup de travail de fait. Je suis fier de cette génération-là. Les quatre projets me donnent de très très bonnes idées", se réjouit le maire Alain Brière. Maintenant place à l'étude des dossiers pour passer à une phase opérationnelle. "On va digérer avec le conseil municipal les idées, on va picorer tout ça et trouver ce qu'on veut faire de ce site-là", détaille-t-il, en prenant le meilleur de chaque dossier. "La dernière phase, ça va être de trouver des investisseurs pour faire ça, mais en même temps, on va garder le parc et la maîtrise de notre devenir. Ce site doit être un changement de paradigme pour faire vivre Jullouville toute l'année", précise l'élu. Le travail ne fait que commencer, et ne va pas s'arrêter avec les élections municipales, assure l'édile, qui espère bien être réélu.

