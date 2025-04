[Photos + vidéo] Jullouville. Quel avenir pour l'ancienne colonie de vacances de Saint-Ouen ?

L'emplacement est idéal : pas très loin de la mer et collé à la mare de Bouillon et sa zone naturelle protégée. Jullouville est propriétaire, depuis 2023, de l'ancienne colonie de vacances de la ville de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Le parc abrite aussi le château de la Mare, ancien relais de chasse qui a servi de QG au général Eisenhower lors de la Seconde Guerre mondiale. La municipalité a inscrit ce site remarquable à un concours d'architectes. 32 équipes sont donc venues le visiter, vendredi 11 avril, pour s'en inspirer, avant de proposer un projet pour le faire revivre.

"C'est un bâtiment typique des années 30 avec des trames en béton, des grandes ouvertures, un plan assez libre, qui permet une évolutivité et une multiplicité des programmes", estime Pierre Bertin, architecte normand. Lors de sa visite, des idées lui sont venues pour faire revivre cet endroit. "On ne construira pas grand-chose ici, il faut se servir de ce qui est déjà là et le magnifier", développe-t-il.

Jusqu'à 650 enfants pouvaient être accueillis en même temps dans la colonie.

Une autre architecte, Margot Delisle, ajoute : "Ce sont des bâtiments qui ont un potentiel énorme, sur un territoire qui a un potentiel énorme. C'est très inspirant." Le concours Europan est ouvert aux jeunes architectes de moins de 40 ans. Le site de Jullouville a été sélectionné avec 50 autres en Europe.

Il y a aussi une infirmerie dans un autre bâtiment. Une centaine d'adultes s'occupaient de tous les enfants, dont 40 en cuisine.

Faire vire le lieu à l'année

Le maire de la commune, Alain Brière, est ouvert à toutes les idées, mais avec une contrainte. "Ce site-là on peut, c'est très facile, on peut le donner à un promoteur immobilier pour faire des appartements et des maisons secondaires. Ce n'est pas ce qu'on veut ! Il faut que ça crée une dynamique pour que Jullouville puisse travailler toute l'année", affirme-t-il. Le projet doit aussi laisser la part belle à la réutilisation de l'existant. Le thème du concours est "Re-Sourcer". Le résultat du concours sera connu le 17 novembre prochain.

La commune décidera ensuite des modalités de réalisation du projet lauréat.

Le site est collé à la mare de Bouillon, une zone naturelle protégée, ce qui donne un cadre magnifique.

Les toilettes sont maintenant un peu défraîchies, après près de 15 ans d'abandon. Le dernier séjour a eu lieu en 2010.

Les volumes des chambres sont immenses. C'étaient des dortoirs.

Il y a 10 000 mètres carrés de planchers.

Le bâtiment, inoccupé, a été dégradé.

Des tags ont fleuri sur les murs.

Des squatteurs y ont-ils organisé des soirées ?

Le parc autour de la colonie va ouvrir au public cet été.

La commune de Saint-Ouen a acheté le terrain en 1933 et commencé à bâtir la colonie en 1934.