Restaurateur blessé à Jullouville. Après les violences, les gendarmes intensifient leurs patrouilles

Les forces de l'ordre vont renforcer leur présence à Jullouville. Cette annonce, faite par le préfet de la Manche, intervient après les troubles survenus dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 juillet. Cette nuit-là, le gérant du restaurant La Promenade Jullouville a été blessé à l'arme blanche après une altercation avec une vingtaine de jeunes.

Des gendarmes en renfort

Le préfet Xavier Brunetière a annoncé samedi 19 juillet que "des patrouilles et contrôles sont en cours dans la commune pour garantir la sécurité de tous". Il poursuit : "La prévention visant à lutter contre toutes formes d'incivilités est accentuée." Les gendarmes reçoivent le renfort de leurs collègues de la communauté de brigades de Sartilly et des militaires du peloton de surveillance et d'intervention (PSIG) de la compagnie de gendarmerie d'Avranches.

Pour l'heure, l'enquête sur les violences survenues dans la nuit du 16 au 17 juillet se poursuit. La Ville a remis aux enquêteurs les images issues des caméras de vidéoprotection.