Près du Havre. Pour sa 9e édition, le Festiv'Arts invite Guiz de Tryo en préambule

Peinture, sculpture, artisanat d'art, photographie, musique… Chaque année, à la rentrée, l'association Reflex met à l'honneur diverses disciplines artistiques, à Octeville-sur-Mer, près du Havre, à l'occasion du Festiv'Arts organisé avec le support de la municipalité. La prochaine édition aura lieu samedi 6 et dimanche 7 septembre, au complexe Marcel Adam.

En préambule du week-end, vendredi 5 septembre, une tête d'affiche d'envergure nationale posera ses micros au stade, pour un concert en plein air : Guiz, l'un des membres du groupe Tryo, qui vient présenter son dernier album solo.

Guiz a joué pendant plus de trente ans avec ses complices de Tryo et divers autres groupes avant de se lancer en solo. - Charlotte Hautin

Manu en première partie

Dans Utopia, paru en avril dernier, le Breton à la voix singulière partage des textes toujours inspirés par l'écologie, l'intime, la fraternité et l'état politique de notre monde. Un virage personnel plus acoustique pour l'auteur de l'incontournable Hymne de nos campagnes et bien d'autres titres marquants de Tryo (La Main Verte, Yakamonéyé, Salut O, G8, Paris, Toi et moi, Chanter, Watson…). Sur le disque et sur scène, il collabore avec son complice de toujours, le Havrais Manu Eveno, dont le groupe local Amber Side assurera d'ailleurs la première partie.

Le concert aura au stade Michel Adam d'Octeville.

Pratique. Guiz en concert à Octeville-sur-Mer, vendredi 5 septembre au stade Michel Adam. 15€. Première partie à partir de 19h. Bar et food-truck sur place. Billetterie en ligne ici.